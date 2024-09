Paula Chaves contó la verdad sobre su baja de la conducción del Cantando 2024: “No me hice la estrella”

Paula Chaves es una de las modelos y conductoras más queridas y conocida de los medios de comunicación que comenzó su carrera mediática en la pista del Bailando, en donde conoció a su marido Pedro Alfonso con quien tiene tres hijos. La top model fue la elegida por Marcelo Tinelli para conducir la nueva edición del Cantando, pero no se llegó a un acuerdo.

Tras la noticia de que Florencia Peña va a ser la conductora del Cantando 2024, comenzaron a circular los rumores de porque la modelo habría rechazado la conducción, ya que primero se especuló sobre un problema de salud luego por un acuerdo económico.

Paula Chaves contó la verdad de su baja al programa

Paula Chaves reveló los motivos de su baja de la conducción del Cantando

Paula Chaves contó la verdad de su rechazo a la oferta laboral y puso fin a los rumores sobre ella. En una nota que brindó a LAM, la modelo y conductora dio su versión de los hechos.

“Fueron un montón de cosas. Me apresuré en decir que sí… Tenía que organizar un montón de cosas. No deja de ser un programa diario. Ahora me voy de viaje y en un mes empiezo a ensayar la obra de Córdoba. Se me iba a superponer todo… Y tengo tres hijos. No era el momento”, expresó Paula Chaves a LAM.

Paula Chaves contó los motivos de por qué se bajó de la conducción del Cantando

“Era mucha la logística que tenía que organizar, y ambas partes decidimos que este no era el momento. No iba a poder organizarme bien, y después pensando en fin de año que se iba a ir cambiando todo sobre la marcha... Yo trabajé con ellos y sé que después el mismo programa te va llevando a que sean más días”, agregó la modelo y conductora.

“Yo ya me imaginaba fin de año, los chicos, la obra también a fin de año, ensayando y mudando una casa entera a Córdoba, las actividades de ellos y la verdad es que hoy por hoy no iba a poder ser. A mí me encanta laburar, mil veces me han ofrecido hacer programas diarios y hoy por hoy no puedo porque mi prioridad es estar con mis hijos”, comentó Paula Chaves.

A su vez, la modelo manifestó: “Tengo la suerte de poder trabajar igual, viajo un montón, tengo laburo”. Por otro lado, Paula Chaves descartó las versiones de pelea con la productora: “Espero que no. Todos los que hablaron conmigo, ninguno se enojó. Pasa esto en los laburos”.

“Nunca me hice la estrella, nunca pedí más plata, tengo un vínculo muy cercano con ellos”, agregó la conductora y modelo.