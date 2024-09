Coti Romero lució un minivestido con el color de la temporada y se llevó un picante piropo de Nacho Castañares

Coti Romero fue una de las participantes más virales de Gran Hermano Argentina. La correntina causó varias polémicas con su estadía en la casa, principalmente por su relación con “El Cone” y sus estrategias de juego. Sin embargo, su fuerte carácter la llevó a confrontar con sus compañeras, entre ellas Julieta Poggio, Romina Uhrig y Daniela Celis.

Coti Romero posó sin corpiño y subió la temperatura en otoño con un look ultra sensual

A pesar de no haber durado demasiados meses en la casa más famosa del país, Coti Romero permaneció en el mundo del espectáculo. La ex Gran Hermano cambió de canal y se sumó al programa de Marcelo Tinelli, donde también protagonizó varios escándalos mediáticos.

El look infartante con el que conquistó Coti Romero

Además, Coti logró convertirse en una verdadera influencer. Desde su salida de GH la correntina continuó generando contenido y hasta protagonizó varias producciones de fotos como modelo.

Coti Romero sorprendió con un look urbano con remera con ultra transparencias: "Perdón, estoy manija"

Recientemente, Coti Romero causó polémica con su jugada sesión de fotos en donde posó con una malla roja al mejor estilo Pamela Anderson en Baywatch. Sin embargo, la influencer fue duramente criticada por su estado físico y ella misma salió a responder.

“He recibido comentarios de gente diciéndome que deje de comer. No voy a dejar de comer porque eso no es sano. No voy a dejar de comer porque a vos te parezca que yo estoy gorda. No voy a dejar de comer por lo que vos me digas”, afirmó Coti Romero categóricamente.

La influencer fue duramente criticada en las redes.

Finalmente, Coti dejó en claro que su cuerpo es suyo y que no necesita validación externa. “Soy una mujer real y me muestro así, con pancita, con celulitis. La perfección no existe. Yo estoy feliz con lo mío. Me acepto y me amo así. ¿Por qué vos tenés que validarme?”, concluyó, dejando un poderoso mensaje de amor propio.

Coti Romero homenajeó a Pamela Anderson.

El look de Coti Romero que se llevó el piropo de Nacho Castañares

Ahora, la novia de Nacho Castañares volvió a sorprender a sus seguidores de Instagram con una nueva sesión fotográfica. Esta vez, Coti posó con un minivestido verde, el color de la temporada primavera-verano y se llevó cientos de piropos.

Coti Romero lució un minivestido con el color de la temporada y se llevó un picante piropo de Nacho Castañares

“Unas viejitas que me quedaron por subir.Quieren más fotos con lolita?”, escribió Coti Romero sobre la producción que hizo junto a una reconocida fotógrafa de moda. “Diosaaa”, “Muñeca argentina”, “Hermosa”, “la mas linda”, fueron algunos de los halagos que recibió en su publicación de Instagram.

Coti Romero lució un minivestido con el color de la temporada y se llevó un picante piropo de Nacho Castañares

Sin embargo, el piropo más llamativo fue el de su novio, Nacho Castañares quien le comentó: “quiero todo” con un emoji de una carita sonriente con corazones en los ojos, demostrando lo enamorado que está de la correntina.