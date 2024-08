Coti Romero mostró su “pancita” de embarazada y dejó en shock a sus seguidores

La relación entre Coti Romero y Nacho Castañares es de las más queridas en el mundo del espectáculo. Tras sumas idas y venidas en su relación, la pareja decidió apostar por su romance en julio.

“Yo, realmente, me enamoré de Nacho y no lo voy a ocultar. Se dio así: antes no pasaba nada y, de un momento a otro, empezamos a compartir un montón de tiempo y espacio”, destacó la exhermanita sobre su nueva relación en LAM.

Ahora bien, desde que confirmaron su relación, los fanáticos quieren saber todos los nuevos pasos de la pareja. Es por ello que el último video publicado por Coti Romero generó suma repercusión.

¿Coti Romero embarazada?

Las últimas imágenes de Coti Romero fueron publicadas en su TikTok. Allí, junto a una canción de Evaluna Montaner, se presentó con una pancita de embarazada, causando revuelo.

“Dejen, me quedo con la coco”, describió la oriunda de Corrientes, su último video en TikTok.

Seguidamente, pese a que su pancita podía verse real, la mediática solo utilizó un filtro. Por tanto, no estaría embarazada de su primer bebé con Nacho Castañares.

La respuesta de sus seguidores al posible embarazo

El “embarazo” de Coti Romero generó revuelo en las redes sociales. En TikTok consiguió más de 500 mil me gustas, donde muchos aseguraron que esperarían con emoción su posible bebé con Nacho.

Coti Romero y Nacho Castañares muy enamorados

“Ese bebe sería LA PERFECCIÓN”, “Se imaginan un mini Nachito”, “Para mí que Nacho se enamoró más al ver esto, muy tierna”, “¿En qué momento dije? Sin darme cuenta de que era un filtro JJAJAJAJ”, destacaron algunos seguidores sobre el supuesto embarazo de Coti Romero.

Otros usuarios revelaron que ese sería un gran regalo para Nacho. Esto generó la respuesta de Coti Romero, quien determinó que ese presente tardaría mucho en llegar.

La respuesta de Coti Romero sobre su posible embarazo.

“JAJAJAJA NO”, respondió la exhermanita sobre su posible embarazo con Nacho Castañares.

El video picante entre Coti Romero y Nacho Castañares que se hizo viral

Desde otro aspecto, se viralizó en redes sociales un video entre los exhermanitos. Ahí, se destacó a la pareja supermimosa en un taxi pese a la cantidad de gente que se encontraba.

Estas imágenes se destacaron después de confirmar su romance. “De novios oficialmente y felices (...) Viajé de sorpresa a Corrientes y caí con la propuesta. Lo lindo fue que ella no se lo imaginaba. Con la familia me dio un poco de vergüenza, y le pedí disculpas por haber caído sin avisar”, destacó Nacho en LAM a días de confirmarse su relación.