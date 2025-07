El polémico método de rejuvenecimiento de Roberto Piazza que impactó a todos: “Te mejora la piel y te saca la calentura”

Roberto Piazza llamó la atención con sus declaraciones al referirse a su método personal para cuidar la piel y mantenerse joven.

Durante una charla con Juan Etchegoyen, el reconocido diseñador compartió algunos consejos que, según él, lo ayudan a tener una mejor calidad de vida y verse bien, revelando así sus rutinas de bienestar.

Roberto Piazza y el recuerdo de sus momentos más oscuros: “Me quise suicidar tres veces". (Captura)

“No sé qué edad tenes vos”, le preguntó Piazza al conductor durante la transmisión en vivo, a lo que Juan respondió con humor: “Tengo 34 pero parezco de 45”, dijo entre risas.

“Sos un pendejo, yo tengo el doble de vos”, retrucó Roberto, generando una respuesta inmediata del periodista. “Estamos al revés, vos estás mejor que yo”, bromeó Etchegoyen con simpatía.

Roberto Piazza reveló el producto que hace rejuvenecer su piel

Fue entonces cuando Roberto Piazza reveló un detalle llamativo sobre su rutina: “No sabés la cantidad de cosas que me hago y aparte me mantengo con leche de toro, la gente ya sabe así que qué me importa a mí”, lanzó sin filtros.

“Acá tengo amigos que me están escribiendo por el tema de la leche de toro, están interesados, Roberto, con esto que contaste que es bueno para la piel”, comentó Juan durante la entrevista, cerrando el tema con humor.

Lejos de quedarse ahí, Piazza redobló la apuesta: “Pero eso es para privilegiados solamente. Yo les puedo dar consejos, pero dales mi celular y los aconsejo, pero que pasen fotos. Te mejora la piel, te rejuvenece y te saca la calentura. Tenés que ser un tipo abierto y un open mind”.

Y cerró con una frase provocadora al estilo que lo caracteriza: “No tienen que joder con pelotudeces. Con esto de ‘esto no lo hago, esto no lo chupo’, nada de eso, tienen que ser open mind como es Moria”.