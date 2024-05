La letal acusación de María Eugenia Ritó contra Luciano Castro: “Desubicado”

María Eugenia Ritó es una exvedette y actriz argentina que participó de varios programas de televisión, obras de teatro y novelas. Luego de estar varios años alejada de las cámaras, la famosa volvió este año a los medios de comunicación y fiel a su estilo ventiló algunas historias del pasado.

La famosa no tiene problemas en decir lo qué piensa sobre otras figuras públicas ni tener conflictos por lo que puedan pensar de ella. Esta vez estuvo de invitada en “El Ejército de la Mañana” por “Bondi Live” y allí habló sobre su supuesto affaire con Luciano Castro, quien es uno de los temas del momento por su romance con Griselda Siciliani.

Allí María Eugenia opinó sin filtros y desmintió haber salido con él. Sin embargo, la exvedette lanzó una fuerte acusación contra el actor por la actitud que tuvo con ella hace muchos años cuando se cruzaban en una grabación.

María Eugenia Ritó apuntó contra Luciano Castro

María Eugenia Ritó confesó al aire: “Él fue muy desubicado. Yo estaba grabando en Costumbres argentinas (Telefe) o Los Roldán (Canal 9), no me acuerdo bien. Tenía como 10 o 15 capítulos en la serie y él estaba ahí. Yo estaba en el camarín, me estaba cambiando y de repente entra como un avión, abre la puerta y me dice ‘dame un beso, dame un beso’. ¿Qué? Ridículo, cachivache. Tomátela de acá”.

María Eugenia Ritó apuntó contra Luciano Castro

Luego explicó porque le molestó la actitud de Luciano Castro, a pesar de que es “un galán” y es “divino”. “Esta cosa de venir a prepotearme... Me abrió la puerta muy maleducado, no me gustó esa actitud porque de última me cruzás en un pasillo, me tratás de hablar. Pero se me metió muy cerca, casi al labio y lo sentí como una agresión”, expresó María Eugenia Ritó sobre su experiencia con el actor.

“Y que no pase por al lado mío ¡Esa cosa de machirulo, no!”, agregó la famosa sobre su recuerdo de Luciano y la actitud que tuvo con ella en el pasado.