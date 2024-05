La inesperada confesión de Yanina Latorre sobre Lisandro de Gran Hermano 2024: “Me manda audios”

Pasar por Gran Hermano 2024 les cambió la vida a los participantes que quedaron eliminados del reality que está llegando a su etapa final mientras los que quedaron afuera disfrutan de su popularidad pasando por diferentes programas de entretenimiento y como influencers de las redes sociales. Yanina Latorre habló del programa y de los participantes que ya salieron.

Luego de los días difíciles que tuvo Gran Hermano 2024 por la oleada de pelea y tensión por parte de Furia, muchos programas de entretenimiento comentaron lo que pensaban. Tal fue el caso de LAM que opinó abiertamente del tema, pero no solo eso, sino que revelaron que algunos exparticipantes estarán en un nuevo programa que saldrá pronto al aire.

Se trata de Bake Off Argentina que en esta edición conducirá Wanda Nara, en lugar de Paula Chaves, en el cual Ángel De Brito aseguró que participarán Romina Uhrig y Lisandro Navarro. Lo que llevó a que Yanina Latorre opinara sobre lo que piensa de Licha.

¿Por qué Yanina Latorre faltó a LAM?: “Tengo una...” Foto: Minuto Neuquén

La revelación de Yanina Latorre sobre su relación con Lisandro de Gran Hermano 2024

La panelista de LAM expuso al exparticipante al revelar que tienen buena onda y se mandan mensajes. El joven oriundo de Lomas de Zamora tuvo gran relevancia en la casa más famosa del país, era el que se encargaba de la cocina y formó amistad con muchos de los jugadores.

Yanina Latorre habló de su relación con Lisandro Navarro de Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

Esta vez, Yanina no dudó en confesar lo que siente por Licha y reveló como es la relación que tienen. “Ay lo amo a Licha, es mi amor. Me manda audios todos los días, pero por Pía”, contó la panelista de LAM generando sorpresa.

“Me parece espléndido. No es nada sexual pero me parece alguien espléndido”, agregó Yanina Latorre sobre Lisandro de Gran Hermano para no generar malos entendidos entre sus compañeras que se reían de sus comentarios.