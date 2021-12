El 2021 ha sido un año convulsionado para Elian Ángel Valenzuela, más conocido como “L-Gante”. Desde su explosión artística, el nacimiento de su hija Jamaica, hasta escándalos y peleas. Ahora como si fuera poco, tras años de ausencia, reapareció su padre.

Marcelo Tinelli y L-Gante en "ShowMach: La Academia".

Aunque el artista lleva el apellido de su madre, se ha referido en varias ocaciones a su progenitor, quien abandonó su casa cuando él era un niño. Al parecer, el hombre vio el éxito de su hijo y quiso acercarse.

“Apareció mandándole mensajes a mis hermanas más grandes, María y Natalie, que son hermanas de parte de él, porque yo empecé a juntarme con ellas. No me preocupa lo que él haga. Tengo otras complicaciones para dar mi tiempo libre”, expresó al respecto.

L-Gante cantando en el monumental.

Además, el autor de “cumbia 420″, se refirió a las críticas por mudarse a un barrio privado. “Yo no me voy a ir del barrio, nunca. Todos te dicen no es que vos te quieras ir, vos querrías vivir toda la vida en tu barrio pero te empiezan a querer secuestrar, te empiezan a querer chorear, a seguir, investigar”, indicó.

La pelea de L-Gante con el manager de Yao Cabrera

Este martes, se realizó en el Hotel Hilton un evento para anunciar el combate entre los boxeadores Chino Maidana y Yao Cabrera, el cual L-Gante estuvo invitado.

L-Gante coincidió en el evento con Wanda Nara. Foto: Primicias

Pese a que todo parecía ir bien, Christian Manzanelli, el manager de influencers, le hizo una pregunta al músico que desató su furia y terminaron a las trompadas.

En diálogo con TN, Manzanellí explicó el hecho: “Le pregunté por qué si es tan humilde como dice, no me responde desde hace un año cuando le pregunto si puede grabar una canción con La Chabona y darle una posibilidad”.

L-Gante a las piñas

“Rompió una copa y me la quiso clavar. Yo ya le mandé el video a Fernando Burlando y voy a hacer la denuncia. Lo hizo delante de todos. Había 200 personas y están todas las filmaciones. Estaba re drogado y no lo podían controlar”, agregó.