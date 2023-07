Internaron de urgencia a Bruna, la bebé de Tamara Bella

Tamara Bella está pasando un complicado momento, Bruna su bebé quien nació hace un mes y tuvo que ser internada de urgencia nuevamente en las últimas horas. El encargado de comunicar la noticia fue Juan Etchegoyen en MitreLive.

“Internaron de urgencia a la beba de Tamara Bella, me acabo de enterar antes de empezar el programa y te voy a dar los detalles de esta situación que tiene a la famosa muy preocupada y enojada con su ex porque no se hace cargo nunca de nada”, explicó el periodista.

Tamara Bella y sus hijas, Renata y Bruna Foto: Instagram

Juan compartió el audio que Tamara le envió contando detalles de su situación: “Hola Juan, ¿cómo estás? estoy con la nena internada desde el domingo a la noche, empezó a levantar fiebre y la trajimos al sanatorio porque siempre piden que la lleves a donde nació por la historia clínica, le hicieron los estudios y la dejaron internada”.

Luego agregó: “Es un montón de plata la que tengo que pagar en este momento porque la internación particular es muy cara y el papá no se está haciendo cargo de absolutamente nada, estuve todo el embarazo sola y sigo sola, estoy aturdida”.

Tamara también compartió un video en su cuenta de Instagram donde se ve que está cerca de su hija durante la internación.

La hija de Tamara Bella ya había sido internada antes

Bruna nació hace un mes y en aquel entonces, además de su felicidad, Tamara tuvo que realizar un anuncio sobre el estado de salud de la pequeña, quien no podía respirar.

“Sus ojos son del color del cielo y su piel tiene un perfumito que me da paz. Pero tengo que contarles también que estoy muy angustiada porque Bruna está en terapia y necesito de todo su amor y oraciones para que salga adelante. Se ahogó y no podía respirar”, relató Bella en aquel momento.