La actriz, Tamara Bella, siempre que se posa delante de las cámaras no pasa desapercibida su presencia y cautiva con cualquier look que luce.

Esta vez, la conductora de televisión estuvo como invitada en Bienvenidos a Bordo (El Trece) y cautivó la mirada de los presentes en el estudios y los televidentes.

Tamara Bella. Instagram.

Ahora, recurrió a sus redes para mostrarle nuevamente a sus 1.4 millones seguidores en Instagram el look con el que se lució en el programa de Laurita Fernández.

Tamara además tiene su propia marca de lencería.

En esta oportunidad, se llevó cientos de corazones rojos con un outfit “total black” con transparencias y brillos, acompañado con una botas texanas altas.

Tamara Bella cautivó con un look "total black" con transparencias y brillos Foto: Instagram @tamibellat

Tamara Bella se sometió a seis cirugías: qué le pasó

El año pasado, Tamara tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y pasó por seis cirugías. En diálogo exclusivo con Vía País, la cantante contó cuáles fueron los motivos que la llevaron al quirófano.

“La verdad que no daba para más, mi médico me dijo que tenía que operarme urgente. La realidad es que tenía mucho miedo pero por suerte ya me siento mejor y estoy recuperándome bien”, fue el primer mensaje de la conductora.

El primer motivo de las seis operaciones tuvo que ver con un problema que la acompaña desde su adolescencia. “A los 16 me saqué lolas naturales y me pusieron un aro de contención. Ese aro se dio vuelta y se encapsuló”, le dijo a este medio. Contó que su médico le resaltó la urgencia de la intervención al tratarse de un encapsulamiento grado 4 en donde tuvieron que realizarle una operación de riesgo.

Tamara Bella luciendo uno de los conjuntos de lencería de su cápsula.

Además, tenía en su nariz un orificio tapado por desvío de tabique de un pelotazo jugando al handball y aprovechó la otra intervención para solucionar ese problema que pudieron resolver. Sumado a todo esto, la cirugía final fue para corregir los cornetes.

En total, fueron seis cirugías en total, aunque la mayoría de manera interna para solucionar las complicaciones mencionadas.