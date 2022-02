Después de los allanamientos en sus viviendas ubicadas en el Country Banco Provincia y en la localidad de General Rodríguez, el cantante L-Gante deberá prestar declaración indagatoria en la mañana del viernes ante la fiscal Alejandra Rodríguez, desde las 10 de la mañana.

La investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°9 que comenzó con los trabajos después de una denuncia que recibió el trapero por presuntas amenazas con una pistola en la mano contra un vecino y, según relató este mismo, con disparos contra el piso.

Si bien las versiones son encontradas, el hombre habría sido visto por los techos de una de sus casas en General Rodríguez, en el Barrio Bicentenario, donde está construyendo una casa. El cantante lo vio y lo enfrentó con amenazas.

Qué encontró la Policía en el allanamiento en sus casas

Después del doble allanamiento en las casas del músico, los agentes encontraron una réplica de un arma de fuego por lo que la fiscal empieza a analizar si fue esa la pistola que se utilizó en la amenaza al vecino.

“Entraron como si fuera el Chapo”, comentó el cantante sobre el operativo que realizaron en su hogar, comparándolo con el narcotraficante mexicano Guzmán. “Saltaron el paredón pero una vez que los atendió mi mamá fue más tranquilo que acá”, sumó.

“A mí no me van a desviar la mente ni mi forma de ser, ni que yo diga algo que no quiera decir, para los giles me siento cada vez más importante, hay gente que me está haciendo el aguante y camina siempre conmigo. Mañana en la fiscalía vamos a ver”, confesó en la tarde del jueves Elián Valenzuela.

La novia de L-Gante, Tamara Báez, también fue citada

La pareja del cantante, Tamara Báez, también fue citada a la declaración por una acusación por lesiones tras haber defendido a su pareja de un botellazo, según señaló en sus historias de Instagram.

Báez compartió la foto del estado actual de su mano tras la pelea, donde se detallan varias uñas rotas y heridas.