Tamara Báez tiene 21 años y se encuentra actualmente en pareja con el famoso cantante del género urbano L-Gante. Ambos son padres de Jamaica, la bebé que tienen en común.

Esta semana la joven denunció que fue víctima de un robo a su cuenta de Instagram, en la cual tenia miles de seguidores y subia fotos de su hija.

L-Gante con su hija Jamaica en brazos mientras Tamara Baéz posa para las fotos. Foto: (@tamibaez13)

El robo de su identidad en las redes sociales, fue anunciado desde una nueva cuenta que creó Tamara.

“Este es el único Instagram que tengo. Los demás son falsos y ya me estoy encargando de saber quiénes son los ‘hdp’ que me robaron todas las fotos” escribió, aclarando que le borraron imágenes privadas que ahora no puede recuperar.

L-Gante y Tamara Báez

El insólito pedido de los hackers para devolverle la cuenta sorprendió a la pareja: una gran suma de dinero para restrablecer su contraseña.

Alejandro Cipolla es el abogado de Baez. Consultado por Radio Mitre dijo que van a radicar una denuncia penal por extorsión. “Yo le dije a Tamara que es muy difícil recuperar la cuenta” contó.

El descargo de Tamara Baez, la novia de L-Gante Foto: Instagram

Las fotos de los golpes que recibió la novia de L-Gante

Dias atrás L-Gante protagonizó una pelea callejera. El cantante pensó que estaban ingresando a robar en su casa y decidió salir a la calle con un arma a defenderse.

Pero afuera solo estaban sus vecinos haciendo ruidos molestos, lo que ocasionó una disputa que terminó en amenazas, insultos y botellazos.

Los golpes que recibió Tamara Baez Foto: Instagram

Tamara Baez publicó una Historia en Instagram mostrando los resultados de la pelea vecinal. “Esto pasa cuando le quieren tirar un botellazo a Elián” dijo en referencia a su novio.

La joven publicó una foto de sus uñas esculpidas rotas y ensangrentadas.