Este sábado, L-Gante estuvo envuelto en un nuevo escándalo en el que fue acusado de portar armas y haber terminado preso. Sin embargo, desde su Instagram, el cantante desmintió los hechos y este martes volvió a referirse al tema y aclaró la situación.

Todo comenzó cuando se viralizó un video de una pelea que el cumbiero había protagonizado, durante la madrugada del sábado, junto a un vecino de su Barrio Bicentenario de General Rodríguez.

En las imágenes se lo ve al músico increpando a un tercero, a quien acusó de haber estado sobre el techo de su casa para robarle.

L-gante dio una entrevista para hablar sobre el incidente del fin de semana. (Foto: Facundo Luque) Foto: Facundo Luque

Ante los rumores de que el joven tenía un arma, el joven tuvo un diálogo con “Telenoche” (ElTrece) para aclarar la situación. “Yo estaba viniendo para el barrio y hubo una secuencia: anduvo un gato por los techos acá, no solo por mi casa. Y más que eso no puedo decir”, comenzó diciendo.

“Hay veces que dejo la marihuana para no llevarla en el auto porque los policías me paran y me piden saludos. Yo no puedo (estar armado), vos me entendés”, indicó sobre por qué no estaba armado en aquel momento.

Sin embargo eso no fue todo y acusó a los medios de comunicación de difamación. “Ustedes no tienen que ser como los periodistas boludos que creen lo primero que escuchan. Me tiran a mí porque piensan que pueden lucrar, el daño que hace capaz es a mi imagen”, comentó.

El video de L-Gante desmintiendo la noticia

Desde su cama y mirando la televisión, L-Gante vio que él era el protagonista de la noticia que transmitía Crónica Tv. El canal indicaba que el cantante se encontraba detenido, lo cual no era cierto.

Es por esto, que el padre de Jamaica, no dudó en tomar su celular y hacer su descargo a través de sus InstaStories.

“¿Qué pasa loco? Otra vez está detenido el L-Gante, lo estoy viendo acá por la tele...”, expresó riéndose. En otro posteo, el cumbiero indicó que la circulación de esa información falsa era adrede.

“Igual ya saben cómo es. Ni cabida. Que la cuenten cómo quieran. Ayer anunciamos el evento y hoy salen a querer bajarnos”, sentenció.