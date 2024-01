El descargo de Tini Stoessel tras la repercusión por sobre su polémica frase: “Me sentí liberada”

De regreso a la Argentina, Tini Stoessel ya generó revuelo con su primera aparición en público en lo que va del 2024. La cantante estuvo como invitada junto a Emilia Mernes en el programa de streaming Rumis, conducido por Zaira Nara y Lizardo Ponce.

Durante la charla distendida, Tini Stoessel soltó una polémica frase que causó una gran repercusión en las redes sociales. “Yo no me cargué a ninguna familia”, aseguró (haciendo referencia al inicio de su relación con Rodrigo De Paul) en medio de un debate acerca de relaciones amorosas y se llevó la ovación de los presentes.

Por supuesto, estas declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente Cami Homs salió al cruce. Por su parte, la ex pareja y madre de los hijos del futbolista subió un llamativo video y hasta respondió a través de los comentarios a una seguidora que le mencionó la frase de la Triple T.

Horas más tarde y a raíz de la enorme repercusión, el móvil de LAM se acercó a Tini para preguntarle por esta nueva etapa en su vida, en donde se anima a ser más sincera con su público.

Qué dijo Tini Stoessel después de sus dichos sobre su relación con Rodrigo De Paul

Mientras caminaba por la calle, Tini Stoessel fue interceptada por el móvil del programa de Ángel De Brito. Allí, el notero le consultó por su opinión tras los dichos de la mamá de Cami Homs. “No vi nada de eso pero igual ya dije todo lo que tenía que decir”, aseguró la cantante sin remordimiento.

“Te vi como alivianada”, agregó el periodista y Tini asintió de acuerdo con su observación. “Estaba con amigos hablando y me sentí cómoda para decirlo”, sostuvo la cantante.

Respecto a la frase que generó tanta polémica, Tini se mostró firme con su postura y al parecer no se arrepiente de sus dichos. “Me salió muy natural, estaba con amigos y me sentí muy cómoda para poder decirlo”, repitió.

“Obviamente hay muchísimas cosas que la gente no sabe y van a quedar en la privacidad”, agregó y aseguró: “Me sentí bastante liberada”. Por último, señaló que es un tema que ya quedó atrás: “Pasó mucho tiempo y pasaron muchas cosas adentro… que ya está, pero haberlo dicho en algún punto no sé, me salió así, estaba en confianza con amigos y me salió así.”