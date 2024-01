Sin filtro: Tini Stoessel contó intimidades y mandó al frente a su hermano, Francisco

Tini Stoessel es una de las cantantes más importantes del género urbano en Argentina, con una trayectoria de más de 13 años en el mundo artístico. Teniendo en cuenta que comenzó a trabajar de niña en la serie de Disney, Violetta. Desde entonces, ganó popularidad y hoy es una referente para muchas personas.

Como Tini ganó popularidad e ingresó al mundo del espectáculo, su familia y sus amigas más cercanas también. Teniendo en cuenta que la cantante es una persona muy familiera y amiguera, que constantemente se muestra con sus seres queridos.

Tini Stoessel y sus amigas.

Uno de los que más tomó popularidad fue su hermano, Francisco Stoessel, que posee más de 1.1 millones de seguidores en su perfil de Instagram y es parte del programa de streaming, Rumis junto a Lizardo Ponce. Además, fue vinculado amorosamente con varias celebridades.

Tini junto a su hermano Francisco.

En esta oportunidad, Tini junto a Emilia visitaron el programa de Rumis y hablaron de todo. En un momento, Tini se tomó el tiempo de mandar al frente a su hermano que estaba allí presente. La cantante disparó: “Fran estuvo con casi todas mis amigas. Pero te juro por mi vida entera que Carola y Francisco nunca estuvieron y yo sé que la gente piensa que sí, pero no”. Refiriéndose a una de sus amigas que también estaba presente en el programa.

Tini Stoessel junto a su amiga, Carola. Foto: Instagram

La artista continuo hablando y agregó: “no por Francisco, es porque Carola no le da bola”. Y se dirigió a su hermano: “si hubiese sido por vos ya hubieras estado con Carola”. Además, Tini aclaró que Francisco desde que tienen 14 años dice que nunca pasó nada porque él no puso primera. Emilia interrumpió la charla y atacó: “es el famoso, no deja títere con cabeza”.

Tini Stoessel y Emilia Mernes salieron de fiesta juntas

Luego de la entrevista, Tini y Emilia se reencontraron en la fiesta de cumpleaños de Lizardo Ponce. Ambas fueron grabadas mientras bailaban con mucha energía al ritmo de su canción, “La_Original.mp3″.