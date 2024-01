Sin filtro, Tini Stoessel soltó una frase letal sobre Rodrigo De Paul y Cami Homs: “Yo no me cargué ninguna familia”

Tini Stoessel es una de las artistas argentinas más escuchadas. La artista logró tener una carrera internacional con su talento y hoy es reconocida como la ídola musical de millones de fanáticos alrededor del mundo.

A pesar de tener una exitosa carrera no solo como cantante sino también como actriz, Tini en varias ocasiones estuvo envuelta en polémica, en especial por su última relación con el futbolista Rodrigo De Paul.

El noviazgo de la artista y el integrante de la Selección Argentina fue muy comentado, sobre todo cuando comenzó, debido a que, en ese momento, De Paul había terminado su relación con Camila Homs, su ex y la mamá de sus dos hijos.

La modelo había dado a luz a Bautista, su hijo más chico en plena separación del futbolista, y en ese entonces ya había rumores de que Tini tenía un romance con De Paul, lo cual fue confirmado tiempo después.

El último posteo en Instagram de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel como pareja Foto: Instagram

De igual manera, en todo momento ambos aclararon que su relación comenzó después de la separación de la modelo y el futbolista. El polémico noviazgo de Tini y Rodrigo llevó a que, incluso, se generaran grupos de fanáticos que apoyaban a Camila Homs e iban en contra de la artista.

El sincero comentario de Tini Stoessel al hablar de Rodrigo De Paul y Camila Homs

Si bien Tini y De Paul se separaron en agosto del 2023 después de más de un año de noviazgo, en varias ocasiones hubo rumores de que se reconciliaron, aunque ninguno de los protagonistas habló al respecto.

La cantante estuvo en el programa de streaming Rumis junto a Emilia, su amiga y con quien tiene una canción. En medio de la entrevista decidió ser sincera y poner fin a las críticas sobre ella. “Chicos, desde que el mundo es mundo, las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede”, expresó Tini.

Luego fue más allá y lanzó picante: “Aparte ahora me van a tildar de... Yo no me cargué ninguna familia, tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con el tema. No tengo nada que ver, no puedo dar mi opinión tranquila porque ya me van a tildar de algo que no fui”.