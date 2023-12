Rodrigo de Paul sorprendió con un nuevo cambio de look: ¿otra indirecta para Tini Stoessel?

Rodrigo de Paul es un futbolista del Atlético de Madrid y actual campeón del mundo con la Selección Argentina. Pero fuera del deporte es una celebridad que causa furor en las redes sociales por sus cambios de look y por sus outfits controversiales. También por su relación pasada con Tini Stoessel.

La relación entre Rodrigo De Paul y Tini se hizo publica en abril de 2022 y luego de muchas apariciones juntos, fotos, videos y momentos, la pareja anunció su separación en agosto de 2023. De todas maneras, en las últimas semanas los fans confirman un nuevo acercamiento entre los famosos.

Tini y Rodrigo De Paul

Y hubo varias señales entre ambos que podrían confirmar un acercamiento. Primero, un mensaje de Rodrigo para alguien especial al termino de un partido de fútbol, segundo, que ambos aparecieron, de un día para otro, con el pelo totalmente rubio, y en tercer lugar, otro cambio de look en conjunto.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se tiñeron del mismo color: ¿coincidencia o indirecta? Foto: Web

Y en esta oportunidad, apareció otro cambió de look por parte de Rodrigo que podría ser otra indirecta a Tini. La cantante tuvo más de 12 cambios en su cabello este 2023, pero el último que mostró en las redes sociales fue que mantuvo el cabello rubio, pero agregó extensiones de trenzas por toda su cabeza.

Tini Stoessel con el cabello rubio y extensiones de trenzas Foto: Instagram

Lo extraño es que el futbolista apareció en uno de los entrenamientos con su club, Atlético de Madrid, aún con el cabello rubio, pero le sumó trenzas cosidas, al igual que su ex novia, Tini. Este segundo cambio de look no parece casualidad, sino que una indirecta para la cantante o podría ser un aviso de reconciliación a la audiencia.

El último posteo en Instagram de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel como pareja

La última publicación que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul realizaron con una foto juntos fue en mayo de 2023. La cantante subió una fotografía celebrando el cumpleaños del futbolista, y Rodrigo algunas fotos de la intimidad de la pareja.

El último posteo en Instagram de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel como pareja Foto: Instagram