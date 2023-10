Rodrigo De Paul se convirtió en meme tras compartir su look pre entrenamiento

Rodrigo De Paul, reconocido por su talento en el campo de juego, se unió al plantel de la Selección Argentina en vísperas de una crucial doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Pero lo que llamó la atención de los internautas no fue la previa al partido, sino el look con el que el centrocampista arribó al predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza.

Rodrigo de Paul en el Mundial de Qatar 2022. Foto: Gentileza Instagram

La Scaloneta, recientemente coronada en Qatar 2022, está lista para enfrentarse a Paraguay este jueves 12 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Posteriormente, el martes 17, se dirigirán a Lima para medirse contra la selección de Perú en otro desafío decisivo.

El controvertido outfit de Rodrigo De Paul

De Paul es conocido por su creatividad y su audacia en la cancha, pero en los últimos tiempos sorprende más por llevar esos mismos valores a sus looks y por eso no defraudó a sus seguidores al llegar al entrenamiento de la Scaloneta con una combinación que no pasó desapercibida: una llamativa musculosa negra, un collar de caracoles y unos pantalones anchos.

El controvertido look de Rodrigo De Paul Foto: Instagram

El jugador, que recientemente se destacó en la exitosa Copa del Mundo de la Selección que dirige Lionel Scaloni, se convirtió en un ícono de estilo entre los fanáticos del fútbol y seguidores de la moda por igual. Su capacidad para combinar la habilidad futbolística con una expresión personal única lo ha convertido en una figura destacada en el mundo del deporte y la cultura pop.

Tras su última publicación en Instagram, que superó los 600 mil corazons, el parecido del jugador con un personaje de un videojuego fue uno de las coincidencias más conversadas en redes sociales. Precisamente le adjudicaron un “look GTA” al punto que De Paul se terminó convirtiendo en meme.

Dentro de los comentarios, uno que llamó demasiado la atención de sus seguidores fue el de nada más y nada menos que Duki, quien le compartió un cálido “Tormenta de fachaaa”.

Los mejores memes sobre el look de De Paul

Los mejores memes sobre el look de Rodrigo De Paul Foto: Twitter

Los mejores memes sobre el look de Rodrigo De Paul Foto: Twitter

Los mejores memes sobre el look de Rodrigo De Paul Foto: Twitter