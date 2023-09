La madre de Cami Homs habló de todo en el “Bailando”: el comentario sobre Rodrigo de Paul que incomodó a su hija

Desde su confirmación de participación en el Bailando 2023, Camila Homs generó revuelo. Es que la modelo goza de un gran momento de fama luego de su separación de Rodrigo De Paul y la rompe en cada presentación mostrando sus dotes artísticos.

Previo a su presentación, se vivió un entretenido momento junto a la madre de Cami, Liliana Fontán, quien tuvo un gracioso ida y vuelta con Marcelo Tinelli, donde tocaron varios temas y hatsa incomodaron a la modelo.

Cami Homs en el "Bailando" 2023. (Grupo América)

El coqueteo de Marcelo Tinelli con la mamá de Cami Homs

Previo al baile de Camila Homs en la jornada de disco del Bailando, la mamá de la modelo, Liliana Fontán tuvo un cruce amoroso con Marcelo Tinelli.

“Mamá es una bomba”, le dijo el conductor a Camila, y preguntó: “¿Por qué no querés que baile mamá, Cami?”. La mamá no dudó y aprovechó para coquetear con Tinelli: “Cuando quieras te invito a mi vinoteca y tomamos un vinito”.

El expresidente de San Lorenzo insistió: “Mamá pide pista, mirá la cara de mamá”. A lo que se metió Ángel de Brito y reveló: “Dijo que le gustabas, Marcelo”. Para que luego Tinelli le preguntó directamente: “¿Pero yo te gusto?”, y Liliana tomó el micrófono y le dijo con total sincericidio: “Mal no estás, Marcelo, a ver, pero hay una fila acá...”.

La confesión de la madre de Cami Homs sobre Rodrigo De Paul

Otro particular momento, fue cuando Ángel de Brito, integrante del jurado del Bailando, dio su puntaje pero antes le realizó una pregunta directamente a Liliana Fontán y prendió fuego todo. “Como Camila mucho no puede hablar de ciertos temas, le quería preguntar a Liliana que dijo que no sabe mentir, así que no me va a mentir... quería saber el motivo de la separación de tu hija”, inició el conductor de LAM.

La mamá de Cami Homs estuvo en el Bailando 2023

La respuesta de la ex suegra de Rodrigo De Paul dijo: “Cosas personales de ellos, yo ni idea”. El periodista insistió: “¿No hablás con tu hija? Me dijiste que no sabías mentir recién, dale”, y preguntó: “¿Le fue infiel Rodrigo de Paul?”, a lo que Liliana respondió con cierta timidez: “No sé”, y suplicó que no le haga “hablar de esas cosas”, por lo que el jurado cerró: “Bueno, lo tomo como un sí...”.