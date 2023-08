¿Cami Homs bailará un tema de Tini Stoessel en el Bailando 2023?

El próximo lunes 28 de agosto llegará el gran debut del Bailando 2023, donde Camila Homs es una de las participantes que más expectativas trae consigo. Por esta razón, la madre de la modelo decidió romper el silencio y expresarse con claridad sobre un tema que ha dado de qué hablar.

¿Camila Homs bailará los temas de Tini en el Bailando 2023?

¿Camila Homs va a bailar temas de Tini Stoessel? Esta fue la duda que resolvió la madre de la participante del bailando y que no dejó dudas sobre su decisión.

Cami Homs se prepara para su debut en el Bailando 2023.

Es que en lugar de adoptar una postura combativa, Liliana Fontán se mostró favorable hacia las canciones de la creadora de la Triple T, afirmando: “Los bailamos todos. ¿Cuál es el problema?”.

Luego reafirmó en una entrevista con A la tarde: “Tiene unos temas buenísimos y muy pegadizos”. Además, la madre de Camila aclaró su papel en la pista de baile: “Estaré allí para apoyar a mi hija”.

Cami Homs decoró su cocina, el lugar favorito de su casa.

Antes de terminar la entrevista, Lilian abordó un tema sobre su relación con su hija de cara a la llegada del Bailando. “No le gusta que me hagan notas”, explicó la madre de Camila Homs al medio, donde señaló que “La protagonista es y va a ser siempre ella”.

Rodrigo de Paul y su enfado por Camila Homs en el Bailando

Cuando Camila Homs firmó su contrato para formar parte del Bailando 2023, Rodrigo De Paul no habría estado de acuerdo. En ese momento, el futbolista ya estaba afrontando problemas en su relación con Tini Stoessel.

Según trascendió, De Paul le colocó a Camila un bozal legal que no permite que la modelo y ahora bailarina lleve a sus hijos al Bailando, ni que aparezcan en televisión.

“Ni Camila ni nadie puede llevar a los menores a la televisión. Rodrigo no quiere eso para sus hijos porque las redes sociales van a terminar utilizándolos. No son buenas las redes para los chicos tan chiquitos, van a terminar hablando de ellos. A mí me pareció bastante sensato, no es un problema con Camila”, explicó Marcelo D’ Alessandro reveló en Mitre Live.