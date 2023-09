¿Ganó Camila Homs? El durísimo revés judicial para Rodrigo de Paul que perjudicó a Tini Stoessel

Después de su separación de Tini Stoessel, Rodrigo De Paul experimentó otro golpe en su vida personal. El futbolista de la Selección Argentina había presentado una demanda contra su exsuegro, Horacio Homs, y la madre de sus hijos, Camila.

En esta ocasión, la Justicia falló a favor de la modelo y participante del programa “Bailando 2023″, y se hicieron públicos los controvertidos mensajes que ella le había enviado a su expareja.

Tini Stoessel, Camila Homs y Rodrigo de Paul

La intervención del sistema judicial solo tuvo como resultado la revelación de los mensajes que un padre enojado con su exyerno y una exesposa herida por la infidelidad y el abandono habían intercambiado.

En Socios del espectáculo, revelaron el nuevo golpe que recibió al conocer el veredicto de la justicia. “Resuelvo archivar el presente caso del tregistro de esta Fioscalía Oenal Contravencional u de Faltas N° 34, seguido contra Horacio Homs y Camila Nicole Homs, en orden a la contravención de hostigamiento prevista y reprimida en el art. 54 del Código Contravencional”, leyó Rodrigo Lussich.

Los mensajes sobre Tini que se filtraron con este revés judicial

El problema detrás de este revés judicial, más allá de que no era lo esperado por Rodrigo de Paul, está en que Tini también salió perjudicada, ya que se conocieron los mensajes que en aquella época Camila Homs le envió a su expareja sobre la cantante.

Es que en el documento judicial que fue mostrado en el ciclo emitido por El Trece, deja a la vista los lapidarios mensajes sobre Tini.

“Creete eso para no pensar en lo sorete que sos. Ya te dije, que no se me cruce ni que se cruce con mis hijos. Nada más, todavía no me conoces a mí”, le escribió Camila Homs a Rodrigo De Paul.

También agregó: “Merecés lo peor vos y la drogadicta de tu novia, que se co… a medio plantel de Argentina y a la mitad más uno de las cantantes merqueras como ella”.