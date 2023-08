Cómo es la vida de Rodrigo de Paul luego de su separación con Tini Stoessel

La separación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul causó una gran sorpresa entre sus fans debido a la gran relación que parecían tener, aunque era de público conocimiento que la distancia jugaba un papel primordial.

A través de un mensaje en redes sociales habían contado la decisión que tomaron juntos. “Decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas”, habían escrito ambos. Pero lo cierto es que a quien parece que más le afectó fue al futbolista.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, separados luego de un año y dos meses de noviazgo. (Instagram).

El duro momento que atraviesa Rodrigo de Paul tras la ruptura con Tini

En el momento en el que se conoció la separación de las dos figuras, el periodista de espectáculos, Ángel de Brito contó que charló con el futbolista y explicó que “Hay mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre, ni nada. Esto puede aflojar las especulaciones y seguir cada uno por su lado”.

Hace pocos días, una de las panelistas del programa que conduce de Brito, Mariana Brey, dio detalles sobre cómo lleva el día a día tras la separación el futbolista, que encima coincidió con Tini en sus vacaciones en Miami.

“Las diferencias serían casi irreconciliables. Por otro lado, hablan de una fuerte crisis. Desde el entorno de De Paul, me cuentan que en los últimos días a él se lo había visto muy triste, bajoneado y deprimido con la situación”, detalló Brey.

Pitty la numeróloga anunció que le depara el destino a la pareja.

Además, añadió: “Lo que más triste lo tenía eran las discusiones en las que no podían acordar. Esto es muy reciente. Algunos adjudican este problema personal de Tini a los problemas de la pareja”.

“A mí me lo describen como una crisis, no una separación. Por eso está bajoneado, y eso lo dicen a la distancia porque la familia está en Argentina y él en España”, expresó. Lo cierto es que el campeón del mundo vivió semanas bastante intensas tras rechazar una oferta para irse al futbol de Arabia Saudita y sus días no parecer ser los mejores.