Tini habló por primera vez sobre su situación sentimental tras su separación de Rodrigo De Paul

Martina Stoessel, conocida como Tini, se destaca como una de las principales voces de la música Argentina en la actualidad. Con una exitosa carrera en la música y un impacto positivo en la industria del entretenimiento, la cantante de “Muñecas” y “Carne y Hueso” se ha convertido en un ícono inspirador para jóvenes artistas que siguen sus pasos.

Tini en Viña del Mar Foto: instagram

A pesar de su éxito en la industria musical, Tini Stoessel también ha estado en el centro de atención debido a su vida amorosa, especialmente su reciente separación del futbolista argentino Rodrigo De Paul.

Rodrgio De Paul y Tini Stoessel Foto: Insta: @rodridepaul

Desde que ambos confirmaron su separación a través de la redes sociales, la artista no deja de ser consultada por el tema y según ella es usual que se la relacione con distintos hombre del mundo del entretenimiento.

Anteriormente, la cantante también mantuvo una relación amorosa con Sebastián Yatra. Y cuando era más chica salió con el reconocido actor Peter Lanzani. Sin embargo, no trascendió ninguna información concreta acerca de que La Triple T estuviese saliendo con alguien luego de su ruptura con el jugador de la Selección Argentina.

Qué dijo Tini sobre su estado sentimental tras su separación de Rodrigo De paul

En una entrevista reciente con Los 40 Principales en España, Tini Stoessel abordó la curiosa situación que ha vivido desde su ruptura con Rodrigo De Paul. La artista compartió con franqueza: “Desde que me separé, los medios me han inventado como 4 novios. Se ve que amigos no puedo tener”. Estas palabras surgieron en el contexto de su relación con un amigo que la había ido a ver en uno de sus shows.

La declaración de la cantante refleja la intensidad con la que los medios de comunicación siguen su vida personal, incluso cuando se trata de relaciones amistosas. La cantante ha experimentado una constante atención mediática en lo que respecta a su vida sentimental, y su comentario resalta la dificultad de mantener una vida privada en el ojo público.