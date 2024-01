Julieta Poggio dejó plantada a Zaira Nara y aseguran que es por Fran Stoessel: “Romance a full”

Al igual que una gran cantidad de famosos argentinos, Juli Poggio decidió recibir el Año Nuevo en Punta del Este. La ciudad se colmó de personajes de la farándula nacional e incluso reavivó rumores de romance entre algunas figuras. En las últimas horas, la finalista de Gran Hermano 2023 protagonizó un escándalo luego de no haber asistido a un programa de streaming.

El programa en cuestión es el que conducen Zaira Nara y Lizardo Ponce y en el que también participan figuras como Cami Mayan, Juariu y Fran Stoessel. Transmitiendo desde Uruguay, los famosos esperaban contar con la presencia de Juli, quien se ausentó y explicó las razones por las que no podía asistir, pero no dejó contentos a los conductores.

Rumis, el programa de stream de Zaira Nara. Foto: Gentileza

La razón por la que Julieta Poggio no habría ido al stream de Zaira Nara

“Julieta había quedado con la producción de La casa del Streaming visitarlos hoy y nunca llegó, avisó a las 7 de la mañana que no iba a ir”, aseguró Juan Etchegoyen en Mitre Live. “Esto provocó un enojo total en los integrantes famosos del ciclo, me refiero a Zaira Nara y a Lizardo Ponce que me dijeron que llamó a Poggio indignado cuando se enteró”, reveló el periodista.

Por otra parte, contó que la producción está muy descontenta con la actitud de la artista: “Más allá de los famosos que están ese stream, me contaban que la producción estaba furiosa. Me definen a Juli Poggio como una ridícula, irrespetuosa y maleducada”.

Asimismo, aseguró que la ex hermanita no asistió al programa por un supuesto romance con Fran Stossel. “No tenía ganas de que la vean cerca de él después de lo que yo conté en este programa. El romance está a full y a ella no le copaba ir en este contexto. Lo que pregunté, pero no me supieron decir es si a él le hubiese gustado que vaya”, concluyó Etchegoyen.

El descargo de Julieta Poggio tras el escándalo por no haber ido al stream de Zaira Nara

Por su parte, Ángel de Brito reveló en sus historias de Instagram el verdadero motivo por el que Juli no habría querido asistir al programa. El conductor de LAM (América TV) compartió un chat que tuvo con la ex concursante y mostró su descargo. “Yo no tenía pensado laburar estas vacas, ni tampoco estaba previsto desde antes”, comenzó diciendo Poggio.

Las historias de Ángel de Brito. Foto: Instagram

“Vine a descansar con mis amigos. Liz me invitó y le dije que sí porque soy adicta a la pala. Me queda muy lejos el estudio de los chicos y hoy es mi último día de vacas antes de volver a la rutina. Les avisé a primera hora que se me complicaba ir hoy”, explicó Juli, que optó cerrar sus vacaciones libres de trabajo.