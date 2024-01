El fuerte reclamo que le hizo Wanda Nara a Zaira por abandonarla cuando la necesitaba

Wanda Nara es una de las famosas que todo el tiempo interacciona con sus seguidores en las redes sociales. Desde allí aprovecha para contar su rutina y los momentos que pasa con su familia, al igual que los viajes y sus looks.

Es conocido por todos, el gran vínculo que tiene Wanda y su hermana, la modelo, Zaira Nara. Ambas se muestran su cariño en las redes sociales y comparten los momentos que pasan juntas de vez en cuando, ya que viven lejos. Sin embargo, su complicidad es tal que se consultan en todo.

Esta vez fue Wanda quien expuso a su hermana en una conversación cotidiana que mantienen. Es que la conductora necesitaba la opinión “urgente” de la modelo y esta no le contestaba, por lo que la esposa de Mauro Icardi mostró el chat en sus historias.

Wanda y Zaira Nara en Masterchef Foto: instagram/Zaira.nara

Wanda Nara expuso a su hermana Zaira por no responderle los mensajes

La famosa se fue de vacaciones con su familia, y mientras realizaba compras, compartió el momento en que estaba en el local de la línea YSL. Como no se decidía sobre qué cartera comprar, el modelo de bolso es parecido al de una vianda de comida, Wanda Nara pidió que voten sus seguidores.

A pesar de tener la votación de sus fanáticos seguía dudando sobre qué color comprar, es por eso que le escribió a su hermana Zaira para que le ayude en la decisión de la reconocida línea francesa.

Wanda Nara expuso a su hermana Zaira por no responderle los mensajes Foto: instagram/wanda_nara

“Gracias por no responder cuando más te necesito” se ve en la foto del chat con Zaira, dejando en claro que ya le escribió antes y no obtuvo respuesta. “Las dos son un montón... pero las amo, me hacen acordar a las Cajitas Feliz”, siguió escribiendo Wanda junto a una imagen de las carteras.

Wanda Nara y el reclamo que le hizo su hermana Zaira Foto: instagram/wanda_

“Ok, pago la negra. Si me arrepiento te mato”, escribió la conductora, dando a entender que, si después no le gustaba el color, iba a ser responsabilidad de su hermana por no responder.

“Me llevo la marrón de paja y el bolso negro para el gym también” agregó en el chat.