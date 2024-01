La picante reacción de Cami Homs tras las declaraciones de Tini Stoessel sobre los inicios de su relación con Rodrigo De Paul

Luego de haber estado alejada de las cámaras y los escenarios, Tini Stoessel reapareció en el programa de streaming Rumis, que se está haciendo en Punta del Este. La cantante asistió al stream de su hermano y en el que también participan famosos como Zaira Nara, Lizardo Ponce y Juariu.

Allí, Tini rompió el silencio sobre su actual estado amoroso y también habló sobre su relación con Rodrigo de Paul, el futbolista de la Selección Argentina. Desde un comienzo que su noviazgo estuvo lleno de escándalos tras haber sido acusada de ser la tercera en discordia entre el deportista y Cami Homs.

El último posteo en Instagram de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel como pareja Foto: Instagram

Cami Homs le respondió a Tini Stoessel

A través de su cuenta oficial de TikTok, Camila Homs compartió un video con un revelador audio: “Nadie se disculpó por las cosas que me hicieron, solamente me culparon por la forma en la que reaccioné y entendí que muchas mujeres les gusta hacer, pero no les gusta que les hagan, tiran la piedra pero esconden la mano”.

Sin embargo, la respuesta de Homs no se detuvo ahí. Cuando una seguidora le informó sobre las afirmaciones de Tini, expresando que la cantante había dicho que no se metió en su relación con De Paul, Cami respondió de manera provocadora: “Si ella lo dice...” acompañado de un emoji de zorrino, sugiriendo sutilmente el término “zorra” para referirse a la artista.

La reacción de la modelo. Foto: Captura

Qué dijo la mamá de Cami Homs sobre Tini Stoessel

Sumándose al escenario de declaraciones, la madre de Camila no pudo evitar dar su opinión sobre las afirmaciones de Tini. Con una dosis de ironía, expresó: “No me hagas calentar con una estupidez. Esa no es Tini. Si ella dice que no se cargó una familia, que viva tranquila pensando eso. Qué linda… que bueno que tenga ese pensamiento. Una copada… no digo nada, chicos. Si no se habló nada hasta ahora, ¿voy a hablar a esta hora?”

La mamá de Cami Homs, sorprendió en Instagram.

Estas declaraciones añaden más leña al fuego en la creciente controversia entre las dos partes, evidenciando que la disputa entre Tini Stoessel y Cami Homs sigue generando fuertes reacciones y opiniones, manteniendo la atención de los seguidores en esta polémica mediática.