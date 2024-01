Zaira Nara reveló que sufrió un problema íntimo de salud cuando comenzaron a circular los rumores de embarazo

Zaira Nara es una de las modelos más reconocidas de Argentina. A lo largo de los años mostró su talento como embajadora de las marcas más importantes del mundo y hoy es también influencer en las redes sociales.

La famosa se encuentra conduciendo un programa de streaming en la temporada de verano de Punta del Este. Fue allí que se refirió a los rumores de embarazo de los que fue protagonista hace unas semanas.

La hermana de Wanda Nara se encuentra en una relación con Facundo Pieres, hace poco tiempo que blanqueó su noviazgo. Ambos disfrutan de sus vacaciones en la costa uruguaya, por lo que comenzaron a circular comentarios de que la famosa está embarazada.

Aseguran que Zaira Nara estaría embarazada de Facundo Pieres Foto: gen

Ante esto, la modelo contó cómo se sintió cuando comenzó a escuchar los rumores y de qué manera afectó en su salud lo que se decía. Además, aclaró que no está esperando un hijo con el polista.

La confesión de Zaira Nara sobre su salud luego de que circularan los rumores de embarazo

La modelo contó en el programa de streaming como le afectó lo que se decía: “Me tuve que comprar un test. Cuando dijeron esto de que yo estaba embarazada, no me tenía que venir porque me faltaban como quince días para que me venga”.

Zaira Nara habló de los rumores de embarazo Foto: Rumi

Ante esto, Juariu comentó: “Si lo decía la tele podía ser verdad”. Zaira Nara agregó a su relato: “Me empecé a perseguir, como los perros, que tienen embarazo psicológico. Me dolían las tetas”.

Luego añadió: “Faltaban quince días. O sea, no había chance. Me tenía que venir el uno y me perseguí tanto que no me vino. El uno iba y venía al baño. Dos días se me atrasó”.

Además, señaló que su representante le preguntó si estaba embarazada ya que si era verdad no podía cerrar contrato con una marca de alcohol. Por lo que debió hacerse un test de embarazo.