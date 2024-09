«Disimulaban», el verdadero motivo por el cual Sol Pérez renunció a su programa de streaming

El mundo del streaming demostró ser un escenario tanto para el éxito como para las controversias. Así lo demuestran casos recientes como el abrupto final del programa de Furia y Alex Caniggia, o el romance entre Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato. Ahora, el último episodio que sacude este universo es la renuncia inesperada de Sol Pérez al programa Rumis (La Casa).

La modelo y panelista había dado a entender que su salida se debía a una “superposición de horarios”, motivo que inicialmente pareció suficiente para explicar su alejamiento del ciclo que compartía con Lola Latorre, Lizardo Ponce y otros nombres reconocidos. Sin embargo, Yanina Latorre, madre de Lola, reveló el verdadero motivo detrás de la renuncia, mostrando que la historia es mucho más compleja y tensa.

Sol Pérez. Gentileza Instagram.

La verdad detrás de la renuncia de Sol Pérez

Yanina le contó a Ángel de Brito en su programa de streaming No tienen solución (Bondi) que la partida de Sol Pérez no fue simplemente una cuestión de agenda. “Sol Pérez se fue, se fue enojada”, afirmó la panelista de LAM (América TV), desmontando la versión oficial. La panelista explicó que el problema de fondo tiene que ver con el dinero: Sol no estaba conforme con lo que cobraba.

“Vi como un descargo que hizo Lizardo Ponce. ¿Pero cómo, no era que se había ido por un tema de horarios?”, preguntó De Brito, quien también conoce bien los conflictos detrás de la escena en estos programas. Yanina no dudó en responder: “Y... viste que siempre disimulan. Dicen ‘cambio de panel’ o ‘cambio de horario’. Bueno, no, se fue enojada”.

Yanina Latorre contó por qué la influencer renunció a su trabajo.

La conversación entre Yanina y De Brito sacó a relucir un tema recurrente en la industria del streaming: la remuneración. Según Yanina, Sol Pérez no estaba ganando lo suficiente en La Casa y, a pesar de que le ofrecieron cambios de horario y la posibilidad de buscar patrocinadores para mejorar su situación, la modelo decidió renunciar. “Claro, hay que esperar, no decir ‘ah, me voy a la mierda’”, sentenció Latorre.

Hubo muchos cambios dentro del programa del que participa Sol Pérez.

De Brito coincidió con la postura de Yanina sobre las dificultades económicas en el mundo del streaming. “Y sí, nadie se hace millonario en los streaming. Hay que esperar”, reflexionó el conductor. La conclusión fue clara: Sol Pérez, quien parecía haber encontrado su lugar en Rumis, se encontró con la cruda realidad financiera de los canales digitales y, tras el desencuentro, decidió volver a tomar las riendas de su carrera.