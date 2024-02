El fuerte descargo de Lizardo Ponce frente a las críticas por decir que quería ser padre: “Atrasa”

Lizardo Ponce es uno de los influencers más conocidos de las redes sociales que tiene millones de seguidores y que ha adquirido fama gracias a su presencia y carisma en las plataformas digitales. Hoy forma parte de un programa de streaming llamado Rumis.

En el ciclo que conduce, el famoso se sinceró y reveló uno de los deseos que tiene para su vida. Sin embargo, lejos de generar el efecto deseado, sus seguidores comenzaron a criticarlo y a dejar comentarios negativos.

El descargo de Lizardo Ponce luego de ser criticado por querer ser padre

El influencer participó de una nota con la revista Gente, en donde confesó su mayor deseo que es el de ser padre. “Me encantaría sumar un integrante más a mi familia. Si se da en pareja, genial, pero si estoy soltero, también”, reveló Lizardo.

Lizardo Ponce contó que quiere ser padre y recibió fuertes críticas Foto: instagram/lizardoponce

Sus palabras tomaron repercusiones y sus seguidores le dejaron mensajes negativos que causaron el enojo del famoso. Por lo que decidió hacer un descargo y sincerarse sobre cómo se siente.

“Me parece sumamente injusto tener que seguir recibiendo este tipo de comentarios. Me cuesta entender que no sean conscientes del daño que generan con sus palabras y estando en contra de algo tan simple como es la libertad de ser”, comenzó su relato Lizardo.

el descargo de Lizardo Ponce frente a las críticas Foto: instagram/lizardo

“Tengo el privilegio de poder vivir libremente acompañado de mis seres queridos y por suerte estos comentarios no me afectan como en su momento si lo hicieron. Pero los comparto para visibilizar algo que sigue pasando en el 2024 y que atrasa un montón, generando miedo al rechazo y a la discriminación, y quitándole la posibilidad a muchas personas de que puedan vivir en la libertad que todos merecemos tener”, agregó con enojo.

Luego agradeció el cariño de las personas que le desearon buena suerte: “Y nunca está demás agradecerles a ustedes por todo el amor que vengo recibiendo de su parte hace tanto tiempo. Los quiero mucho”.