Melody Luz reveló cómo cambió su cuerpo tras dar a luz: «Tuvo el poder de gestar vida»

Melody Luz tuvo un cambio de 180 grados en su vida hace un año. Meses después de conocer a Alex Caniggia en “La Casa de los Famosos”, tuvo a su primera hija Venezia.

La impresionante coincidencia de Melody Luz cuando era pequeña con su hija Venezia.

“Fruto de este amor tan real e incomparable, viniste a afianzar nuestra unión, te vamos a cuidar y amar para siempre”, destacó la bailarina en sus redes sociales.

Tras el nacimiento de su bebé, Luz siguió enfocándose en sus proyectos con la danza. Sin embargo, un nuevo factor quitó el foco por ese lado: su cuerpo.

El video lo publicó en redes.

“Esa super panza fofa que te quedó”, “Tenés una terrible panza, parecés embarazada. Hace seis meses que la tuviste, ¿qué onda? ¿Qué te pasó?”, destacaron algunos críticos contra la bailarina.

Melody Luz ha tomado estas críticas como un canal para brindar un mensaje. Esto se vio en las últimas horas, cuando hizo una reflexión sobre el cambio que tuvo en su cuerpo tras dar a luz.

Antes y después: cómo fue el cambio en el cuerpo de Melody Luz tras dar a luz

La postura de Melody Luz respecto a su cuerpo fue revelada por la bailarina en sus redes sociales. Allí, publicó una foto de su postparto y otra sacada un año después de dar a luz.

El cambio que tuvo Melody Luz con su cuerpo después de quedar emabrazada.

Con estas imágenes, destacó el cambio que tuvo en su figura al tener a Venezia. De esta forma, aprovechó de celebrar su cuerpo por su rol durante el embarazo.

“Un cuerpo que tuvo el poder de gestar vida. Un cuerpo en constante proceso. Un cuerpo que aprendió a amarse y a aceptarse en todo momento. Un cuerpo que sigue alimentando. Un cuerpo que acompaña a seguir cumpliendo sueños”, escribió la novia de Alex Caniggia a modo de reflexión.

Melody Luz y Alex Cannigia fueron criticados por no mostrar a su hija

Desde otro aspecto, Melody Luz y Alex Cannigia estuvieron en el ojo de la polémica por su pequeña. En sus redes sociales, la pareja publicó el primer cumpleaños de Venezia con un detalle particular: no se veía la cara del infante.

Este factor generó sumas críticas por parte de sus seguidores, por lo que Melody Luz decidió responder con molestia. “No tengo los ovarios a punto de explotar, los tengo ya explotados, creo. O sea. Ya me rompieron bastante las pelotas, para ser clara y concisa, con el siguiente tema, y con otras cosas también (...) Me tienen un poco harta cuestionando por qué no muestro a mi hija en redes sociales. Para empezar, es porque soy la madre y así lo elijo, y si creo que está bien, me parece que no debería de cuestionarse, ¿no?”, sentenció Melody Luz.