Melody Luz hizo un fuerte descargo sobre las críticas por su cuerpo y explicó por qué no muestra a su hija Venezia

Melody Luz, reconocida bailarina e influencer, decidió alzar la voz ante las críticas sobre su cuerpo tras convertirse en madre de Venezia, su hija junto a Alex Caniggia. Cansada de los comentarios negativos, Melody expuso a una usuaria que la atacó y aprovechó para hacer una reflexión sobre el impacto de las palabras en las redes sociales.

La influencer compartió la captura del perfil de una usuaria que la criticaba por su aspecto físico, destacando comentarios hirientes sobre su figura postparto. Entre los mensajes despectivos, se leían frases como: “Ay, por favor, esa superpanza fofa que te quedó” o “Tenés una terrible panza, parecés embarazada. Hace seis meses que la tuviste, ¿qué onda? ¿Qué te pasó?”.

Melody Luz escrachó a una usuaria de Instagram tras recibir críticas a su cuerpo. Foto: Instagram

Frente a estas críticas, Melody decidió tomar una postura firme y llamó a la reflexión: “Las que se hacen las buenas vibras...”, comentó, compartiendo una seguidilla de capturas de los mensajes de la usuaria. Consciente del impacto de las palabras en las redes sociales, instó a sus seguidores a pensar antes de emitir comentarios hirientes hacia otros.

El esperado encuentro entre Alex Caniggia, Melody Luz y su hija Venezia Foto: instagram

La razón por la que Melody Luz no muestra la cara de su hija Venezia

En un emotivo cierre, Melody reveló una de las razones por las que decide no mostrar el rostro de su hija Venezia en las redes sociales: “Después no me pregunten por qué no muestro a Venezia. Por la gente buena y que nos sigue desde el principio amaría que la conozcan, pero atrás de las pantallas hay gente muy forr... que es capaz de meterse con un bebé. Resguardarla en redes me parece una hermosa manera de cuidarla”.

La razón por la que Melody Luz no muestra a su hija Venezia. Foto: Instagram

Esta declaración muestra la preocupación y el amor de Melody por su hija, optando por protegerla de posibles comentarios dañinos en el mundo virtual. Su decisión refleja la responsabilidad y el cuidado que tiene como madre en un entorno digital donde los ataques pueden ser constantes.