Alex Caniggia y Furia de Gran Hermano se despidieron del streaming: el motivo

Alex Caniggia es una de las personalidades más polémicas de los medios de comunicación con su fuerte carácter y su sinceridad ha sido parte de algunos escándalos. Este año, decidió probar suerte en el streaming en el canal Carajo y estuvo acompañado de Furia, la ex Gran Hermano que llamó la atención por su estrategia de juego y su personalidad avasallante.

Los dos famosos se juntaron en el streaming causando controversia en el público por sus fuertes personalidades y las diferentes temáticas que tocaban en su programa llamado “Toda”. Si bien tenían un público que les seguía a ambos, con el correr de los días y algunas polémicas, fueron disminuyendo las vistas.

El comunicado de Alex Caniggia y Furia por el fin de su programa: cuál es el motivo

“Toda” comenzó con la conducción de Alex Caniggia, al mes se sumó Furia y entre los dos armaron un programa explosivo que se volvía viral por sus comentarios, gritos o temáticas. A dos meses de su estreno, el famoso anunció: “Todo tiene un final, y este programa hoy culmina. Sigo con la música y la ropa que me fascina”.

Furia y Alex Caniggia se despidieron de su programa de streaming

Asimismo, el hijo de Marina Nannis y Claudio Paul Caniggia expresó: “Y al hater le digo que no sea tan ‘bobina’, porque próximamente me verá en la TV, pero no será en la Argentina. Estamos a nada de terminar este gran programa. Mi hermana y yo nos vamos”.

“Fueron dos meses hermosos. Quiero decirles que tal vez en dos meses la gente piensa que vamos a llegar a 50 mil views. Y eso no le va a pasar a un proyecto nuevo, aunque pongas a Brad Pitt o al que quieras. Esto es un proyecto de a poco, ¿vos pensás que los otros streams que arrancaron a los dos meses ya tenían 50 mil o 100 mil views? Obviamente que no”, manifestó el famoso.

“En nuestra franja de horario le ganamos a todos, sin caretas. También fuimos tendencia todos los días. Hablaban de nosotros un día, dos días, siempre. Le damos un aplauso al equipo. Gracias por acompañarnos en estos dos meses que fueron hermosos”, agregó Alex Caniggia.

Por otro lado, Furia comentó: “Gracias Furiosos por existir, por estar siempre al top, encender el chat y la pantalla, porque están contentos con nosotros, porque no nos quieren ver separados, pero todo lo bueno en algún momento se termina y la mejor manera es brindándoles humor y amor”.

Según comentaron en las redes sociales, el programa había bajado las vistas de los 16 mil seguidores a menos de 3 mil views por día.