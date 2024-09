Grego Rossello confesó cuál fue la mayor locura que hizo para conquistar a Sol Pérez: “Uno de los mejores...”

Grego Rossello sorprendió a todos con una inesperada confesión sobre su pasado en el programa Cortá por Lozano (Telefe). Durante la entrevista, el comediante recordó sus experiencias con varias figuras del espectáculo, pero lo que más llamó la atención fue su declaración sobre Sol Pérez. Rossello reveló que, tiempo atrás, estuvo profundamente enamorado de la modelo y panelista.

Rossello confesó que, cuando ambos estaban solteros, hizo todo lo posible para conquistar a Sol Pérez, incluso cometiendo algunas “locuras” que no eran habituales en él. Su relación, aunque siempre fue buena, nunca llegó a concretarse más allá de la amistad, pero eso no evitó que Grego recordara con cariño aquellos días.

Sol Pérez y Grego Rossello (Web)

El amor no correspondido de Grego Rossello con Sol Pérez

Todo comenzó cuando, en plena entrevista, Sol Pérez le pidió explicaciones a Rossello sobre una noticia que los involucraba juntos. “Explicame esto. ‘Sol Pérez se refugió en los brazos de Grego Rossello: mirá las impactantes fotos’. Explícamelo, ¿qué es esto? ¿Esto sucedió de verdad y yo me olvidé?”, le dijo Sol en tono de broma.

A lo que Grego respondió, sin perder su estilo humorístico: “Fue uno de los mejores días de mi vida. Esto no es grave, sino no lo estarían pasando acá. No hubo nada entre nosotros. Hubo una época en la que yo intenté muchísimo con Sol, vamos a decirlo. Nos llevábamos bárbaro y teníamos buena onda”. El comediante admitió que, aunque no llegaron a tener una relación sentimental, él había puesto mucho esfuerzo en intentar conquistarla.

La locura de amor que Grego Rosselo hizo por Sol Pérez

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista fue cuando Grego recordó una “locura” que hizo por la modelo. Según contó, ella lo llamó muy enojada después de una gala de Showmatch y le propuso salir. “Sol me dijo que estaba yendo a Tequila, pero yo estaba en mi casa. Le mentí y le dije: ‘yo también estoy de joda’. Me cambié a la chapa y me fui a Tequila. Tenía que llegar antes que ella”, relató.

Sol Pérez y Grego Rossello (Web)

El comediante explicó que tuvo que pedirle a un amigo que lo acompañara, ya que no quería estar solo en el boliche esperando a Sol. “Era verso, le dije que estaba ahí y ella me dijo que ya iba”, agregó entre risas. Aunque el plan no resultó en un romance, Grego no dejó de divertirse al recordar cómo intentaba sorprender a la modelo.