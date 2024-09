Esteban Lamothe reveló qué fetiche tiene en su intimidad y causó furor: “Que tenga gusto a...”

Esteban Lamothe, conocido por su papel en numerosas producciones de la televisión argentina, volvió a estar en boca de todos, pero esta vez no por su trabajo actoral, sino por una confesión sobre su vida íntima que generó revuelo en las redes. Durante una emisión del programa Galanes en temporada baja, que conduce junto a Gonzalo Heredia y Galia Moldavsky, el actor sorprendió a la audiencia con una declaración que no dejó indiferente a nadie.

Sin ningún tipo de filtro, Lamothe confesó un fetiche que lo enciende en el plano sexual. “Me gusta el olor a conc... las mujeres que se lavan mucho no tienen olor ni gusto a nada y eso no está bueno. No quiero que esté sucia, pero sí que tenga gusto a vagina”, expresó, dejando boquiabiertos tanto a su compañero como a los televidentes.

La foto que Esteban Lamothe compartió en sus redes sociales.

El sincericidio de Esteban Lamothe que encendió la polémica

Esta no es la primera vez que Esteban Lamothe se mete en el ojo de la tormenta por comentarios desinhibidos; sin embargo, parece que no teme al qué dirán y sigue siendo fiel a su estilo relajado.

Su colega y amigo Gonzalo tampoco se quedó atrás en esta charla sobre sexualidad, aunque intentó ser algo más moderado en sus declaraciones. “Me calienta que la media esté media floja. Y voy a tirar otra más. La pierna, cuando te raspan los pelos... ¿viste el raspaje? ¿la lija? Vos me das lija y papi está...”, comentó Heredia con picardía, provocando risas y sorpresa entre los presentes.

Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia

El programa Galanes en temporada baja, que suele abordar temas cotidianos con un toque de humor, esta vez cruzó una línea que pocos esperaban, generando todo tipo de comentarios en los medios y redes sociales.