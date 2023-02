Daniela de Gran Hermano habló de sus inseguridades y su cirugía de pecho: “Tenía muchos complejos”.

Gran Hermano está siendo un éxito indiscutido en la televisión argentina y es que, en cada emisión, el reality show conducido por Santiago del Moro, supera los 20 puntos de rating, alcanzando los 30 en algunas ocasiones. En este edición, ingresaron 18 participantes a la casa más famosa del país y luego se sumaron dos más en el repechaje. Actualmente son 6 quienes quedan en carrera.

En la casa únicamente están conviviendo Julieta Poggio, Romina Uhrig, Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, Camila Lattanzio y Lucila “Tora” Villar. Además, también están Valentina, hermana del salteño y Rodolfo, padre de Nacho, ya que el lunes 20 ingresaron seis familiares, que fueron quedando eliminados por decisión de la casa y luego del público.

Los concursantes junto a sus familiares. Foto: Captura

Este martes, se conoce quién será el familiar favorito del público que le dará el liderazgo a su concursante familiar y además, serán acreedores de dos motos eléctricas. La última participante eliminada por decisión del público fue Daniela Celis, quien parecía estar en su mejor momento, sin embargo, aparentemente se buscaba romper el trío que formaban con Julieta y Romina.

Daniela Celis, eliminada con el 53, 17 % de los votos. (Captura)

Celis había sido eliminada hacía varias semanas, pero logró volver a ingresar gracias al voto del público en el repechaje. Sin dudas, su segunda edición fue mucho más icónica, cumpliendo con lo que les había prometido a sus fanáticos: venganza contra Coti Romero y Thiago Medina. Sin embargo, todo eso quedó atrás y ahora se la nota muy contenta recorriendo los programas.

Daniela Celis habló de su operación de pecho y cómo la ayudó

En diálogo con Biri Biri, uno de los programas de radio por streaming de República Zeta. Fue Sebi Manzoni, más conocido como “La Tía Sebi”, un influencer que habla sobre espectáculos, quien indagó sobre la operación que Daniela blanqueó desde su presentación en el reality: “Hay una frase muy icónica de tu presentación que decís: ‘Hacerme las tetas me cambio la vida’. ¿Qué te sucedía a vos con eso?”.

Daniela de Gran Hermano Foto: Instagram

“Yo aprendí que tengo que estar bien conmigo misma para poder estar bien con los demás”, comenzó diciendo Daniela y continuó: “Yo tenía muchos complejos con mi cuerpo. De hecho, era un palo, era super flaca, la mitad de lo que era ahora. No tenía pecho y todas mis compañeras estaban desarrollándose, divinas”.

Luego, contó qué ocurrió cuando quiso operarse las lolas: “Cuando fui a averiguar era fortuna, imposible pagarlo. Yo sabía que si me operaba iba a ser por mí y empecé a trabajar. Empecé a trabajar, dos años consecutivos ahorrando y no iba a cumpleaños para no comprar regalos, porque no quería gastar plata”, aseguró.

Daniela de Gran Hermano Foto: Instagram/Danielacelis

“Fue todo un año que estuve con las mismas zapatillas. Trabajé, me enfermé, de todo. Pero cuando junté, encontré un doctor que me dejó señarlas y congelar el precio. Seguí trabajando y cuando lo terminé de pagar”, detalló sobre el proceso.

“Eso fue lo primero que hice para mí. Como decir ‘quise esto y lo logré’. Una vez que me operé, me abrió la cabeza. Me dio una seguridad, entendí lo que es el amor propio. Querer ponerte eso y que te quede bien”, sostuvo y confesó: “Ahí es cuando empecé con mi Instagram, a crecer en redes, empecé a ser micro influencer”.