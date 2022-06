Este viernes, Carmen Barbieri y Alicia se hicieron la prueba de ADN que determinará si la mujer es hija de Alfredo Barbieri. A la espera del resultado, este lunes la conductora abrió su programa “Mañanísima” (Ciudad Magazine) y mostró imágenes exclusivas del momento.

Carmen hablando en Intrusos sobre el ADN que se realizó con Alicia, su supuesta hermana.

En el video se la ve saliendo a la madre de Fede Bal primero y luego a la mujer. A pesar de que esta última es de bajo perfil, habló frente a la cámara y se mostró muy emocionada.

“No fue tan difícil, es como cuando te hacen un hisopado por Covid-19 que te lo hacen por mucosa y está todo bien. Estamos las dos emocionadas”, expresó Barbieri.

Carmen Barbieri y Alicia, su supuesta hermana, en la prueba de ADN. Foto: Instagram/@mañanisima

“Hay que entender que Alicia no es del medio, pero si sos mi hermana vas a ser del medio. Lo lamento por vos, mi chiquita”, bromeó, abrazada a la mujer y agregó: “Fue una emoción total. No nos conocíamos personalmente y estoy feliz. Dijeron que todo va a estar dentro de 10 o 7 días”, agregó.

Por su parte, Alicia indicó que no se hizo el ADN con anterioridad porque “hace 40 años no existía”. “Después de tantos años...Nunca me animé. Estoy emocionada”, concluyó.

Cuándo Carmen Barbieri se enteró que podría tener una hermana

A principios de abril en “A la tarde” (América Tv), Carmen Barbieri se enteró de que podría tener una hermana por parte de su padre, Alfredo Barbieri, y no dudó en hacerse la prueba de ADN.

“Cuando Carmen tendría entre 6 o 7 años, la mamá de Alicia habría tenido una historia de amor con Alfredo Barbieri. Fue un embarazo no buscado. A los 18 años fue asesinada con seis tiros. Alicia se cría con su abuela, quien oficia de madre y le cuenta. Es una historia bastante oculta en la familia por el dolor que genera”, había contado en aquel momento Débora D´Amato.