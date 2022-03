El vínculo entre Carmen Barbieri y Nazarena Vélez se tensó luego de la polémica que protagonizaron sus hijos, Fede Bal y Barbie Vélez, al terminar su relación envueltos en denuncias por violencia y destrozos.

Luego de aquel episodio público, ambas actrices se distanciaron y las cosas quedaron pujantes hasta este viernes cuando la conductora de “Mañanísimas” habló de su relación con su colega. Al aire del programa, la presentadora rompió el hielo y confesó que nunca estuvo peleada con Nazarena, sin embargo diferenció: “Creo que ella estuvo enojada un tiempo”.

Todo comenzó a raíz de que al aire del ciclo se pusieron a analizar las actuaciones de las nuevas panelistas de “LAM” junto a Ángel de Brito y donde la mediática se incorporó al staff en esta edición que se emite por América. “Nazarena Vélez, re tranqui”, evaluó Carmen y después elogió su pelo. En ese momento, la periodista Estefanía Berardi comentó: “A mí me sorprende que tanto Nazarena como vos me hablan bien de la otra siempre”.

Barbieri junto a Vélez antes de compartir temporada de verano en 2015. (Gentileza Clarín).

Fue cuando la ex participante de “MasterChef Celebrity” contó: “Nunca tuvimos un problema, trabajando ni en lo personal. Las cosas pasaron muy a pesar nuestro”. Y en ese sentido explicó: “Las cosas pasaron afuera nuestro, afuera pero en entorno cerrado” en referencia al conflicto mediático de sus hijos.

“Quizás ahí nos dejamos de hablar y quizás ahí hubo malos entendidos, pero yo con ella no tengo nada. Y creo que ella tampoco”, manifestó y aclaró que no está “peleada” con Nazarena. “No nos damos bola, no nos hablamos, no somos amigas, pero peleada yo nunca estuve”, expresó sobre su relación.

Carmen Barbieri habló de Nazarena Vélez

Consideró también que la exvedette “cambió mucho en el último tiempo”. “Creo que ella estuvo enojada un tiempo y creo que ahora cambió mucho, mucho, mucho Nazarena. La estoy viendo cómo está trabajando, está muy bien en LAM”, destacó.

Después Pampito propuso un mano a mano en vivo entre ambas a lo que la actriz respondió honesta: “Me encantaría, si puede me encantaría. Nos vamos a llorar todo, salimos nadando del estudio”. Y cerró: “Las dos tenemos vidas bastante movidas, cada una, historias de vida. Y después la vida nos juntó en un momento bastante difícil”.