Nazarena Vélez vive un presente de tranquilidad mediática, disfrutando de sus hijos y de sus opciones laborales. Mientras tanto, aprovecha para impresionar a sus seguidores con looks que llevan la caja de corazones.

Esta vez no fue la excepción y la mediática se robó todos los suspiros de sus fanáticos. En el feed posteó una serie de fotos, acompañada por su perra, con un pijama que estaba al borde de la censura y que tenía estampado al Pato Donald.

Nazarena Vélez

“Viernes a la noche, en casa y con ella”, escribió la blonda en su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores que llenaron la caja de corazones. En apenas unas horas, superaron la barrera de los 12 mil me gustas.

Nazarena Vélez

Además, se fueron muchos elogios para la mamá de Barbie Vélez, otra influencer que suele robarse todos los suspiros. “Hermosa”, “Sos diosa”, “Divina”, fueron algunos de los comentarios, aunque también destacaron el remerón de la mediática.

Nazarena Vélez

La alocada propuesta de casamiento que piensa de su pareja

Santiago Caamaño, la pareja de Nazarena Vélez, aseguró que tiene intenciones de formalizar su relación con la blonda en 2022. El actor dio detalles de cómo será el futuro matrimonio y confesó sus ideas para sorprender a la actriz.

“Yo a Naza la amo con todo mi corazón, obviamente. Me casaría mil veces con ella y lo volvería a hacer”, confesó en un Mitre Live, en diálogo con Juan Etchegoyen.

“El tema es cuando hacemos la pregunta por qué o para qué. Nada, es un papel firmado. ¿En qué nos cambia? Va a ser tres años que estamos y me acuerdo que no daban ni dos pesos por nosotros. La pasamos muy bien, ella se casó tres o cuatro veces y no le fue. No me casé nunca y me fue bien, no es algo que busqué”, confesó.

Y por último, completó: “Lo que sí haría una propuesta súper pensada. Me rompería la cabeza pensando en algo...Sí es tradicional iría algo más a lo pensado, algo divertido, único y que no se lo espere. Y si fuera loco, las cosas alocadas me gustan, ponele vamos a bucear y en el agua, o tirarte de un parapente”.