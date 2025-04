El conmovedor homenaje de Nazarena Vélez a su hermana Jazmín a 15 años de su muerte

Nazarena Vélez es una exvedette y actriz argentina que lleva muchos años en los medios de comunicación. A lo largo de su vida, la famosa ha pasado por situaciones difíciles que la hicieron más fuerte, por lo que demostró su gran poder de resiliencia para enfrentar las pérdidas.

Su hermana Jazmín falleció hace 15 años en un fatal accidente de tránsito cuando volvía a la madrugada con unos amigos y el auto en que viajaba perdió el control. Cada año, la actriz recuerda a su hermana con emotivas palabras.

Esta fecha es aún más especial porque pasaron 15 años del momento en que su hermana perdió la vida. Nazarena Vélez recordó a su hermana con imágenes de ella y su infancia.

El emotivo homenaje de Nazarena Vélez a su hermana fallecida

“Besos al cielo. 15 años sin Jazmín”, escribió la famosa junto a varias fotos de su hermana. En la primera se ve a Jazmín sonreír a la cámara. Mientras que en la otra se ve a Nazarena adolescente con el pelo corto teniendo en brazos a su hermanita, ambas con una sonrisa.

Nazarena Vélez recordó la muerte de su hermana

La publicación de la actriz recibió comentarios de colegas y amigos que le mandaron fuerzas en la fecha especial. Por su parte, su hija Barbie Vélez comentó con unos emojis de cara enamorada, mientras que su pareja Santiago Camaño agregó un corazón.

Hace unos años, Nazarena Vélez habló sobre el duro momento de la pérdida de su hermana y confesó que sentía culpabilidad por el accidente: "La culpa la tuve durante muchísimos años de haberle dicho que venga a vivir conmigo, le dije que se vaya de Puerto Madryn y que venga conmigo”.

“Yo pensaba que si ella estaba en Puerto Madryn capaz que estaba viva”, expresó en ese momento Vélez. Luego, agregó: “Después entendí que no era mi culpa, porque sino me iba a volver loca. Entendí que era el destino, que hice lo mejor, que me la traje para que sea feliz”.