El desgarrador mensaje que Fabián Rodríguez le dejó a Nazarena Vélez antes de quitarse la vida: “Estoy...”.

Nazarena Vélez abrió su corazón y habló con profunda emoción sobre la relación que mantuvo con su expareja, Fabián Rodríguez, a más de una década de su trágica muerte.

Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez (Foto: web)

En una entrevista cargada de sentimientos, la actriz y productora recordó los momentos más duros que atravesó tras su fallecimiento y reveló un detalle que conmovió a todos: las últimas palabras que él le dejó escritas en un correo electrónico que había programado antes de quitarse la vida.

Según contó, el mensaje contenía una despedida cargada de amor, dolor y culpa, lo que la marcó para siempre y aún la acompaña en su proceso de sanación.

Este fue el mensaje de despedida de Fabián Rodríguez para Nazarena Vélez

Nazarena recordó el mensaje final que le dejó Fabián Rodríguez antes de su muerte y cómo esa frase cambió por completo su perspectiva sobre lo ocurrido. Al leer el correo, la actriz sintió una profunda empatía por quien fuera su pareja, y explicó cómo esas palabras la ayudaron a comprender su sufrimiento: “Me puso una frase en esa carta de despedida que en ese instante me hizo entender todo y mirar todo desde el amor. Me puso: ‘Estoy enfermo’. Vos ante una persona enferma no podés hacer nada más que compadecerte, que querer abrazarlo, que decir hizo lo que pudo realmente”, sostuvo.

Siguiendo con su reflexión, la modelo profundizó sobre cómo vive hoy aquel doloroso episodio y dejó en claro su postura frente a ese tipo de decisiones: “Hizo lo que pudo. Yo desde ese lugar, desde mi cabeza, con todo lo que me ha pasado en la vida, no lo haría nunca porque tengo hijos, porque la vida es acá, hay que lucharla”.

A continuación, Nazarena Vélez hizo mención a su fe religiosa para intentar darle sentido a lo ocurrido y expresó con convicción: “Creo que Dios nos dio la vida y nos la lleva cuando quiere, cuando le parece. Pero, como sabía que estaba enfermo, desde ahí pude entenderlo”.

Finalmente, Vélez compartió una profunda reflexión sobre uno de los episodios más difíciles que le tocó atravesar: “Fabián era pura vida. Una piensa que una persona depresiva es una persona que te lo demuestra, pero uno cree que alguien está súper y por dentro está rota”.