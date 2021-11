En horas de la tarde de la jornada de ayer se produjo un incendio que consumió por completo una vivienda ubicada en el barrio Virgen de Itatí en la ciudad de Eldorado. La dueña de casa, Camila, declaró: “perdimos todo, no pude salvar nada de nada”.

La joven indicó que, al momento de iniciarse el fuego, estaba en la casa de una vecina y “cuando yo me levanté para ver a mi bebé, vi que salía humo, corrí y abrí la puerta, ya fue imposible entrar para sacar las cosas”.

Al escuchar los gritos de la joven, vecinos acudieron para ayudarla a apagar el fuego, lo que ya no fue posible porque “ya se estaba consumiendo todo”. Cabe acotar que la construcción era íntegramente de madera.

Camila reside en el lugar desde hace 5 años junto a sus dos hijos, de 6 y 2 años respectivamente. Los tres se quedaron, prácticamente, con lo puesto. “Hace un año me separé y estoy sola”, explicó la mujer y agregó que no tiene ingresos porque “el papá de mis hijos es asegurado y él cobra el salario con aportes, y cada mes me pasa”.

La Secretaría de Acción Social ya intervino en el caso y están trabajando en los trámites para poder otorgarle un corte de casa. No obstante, la mujer solicitó la ayuda de la comunidad sobre todo en lo que respecta a vestimenta, calzados y alimentos.

Un incendio dejó con lo puesto a una familia en Eldorado.

Fuente Norte Misionero