El mercado operó sin sobresaltos durante la jornada de protesta.

El mercado financiero operó sin sobresaltos durante la jornada de protesta convocada por las distintas centrales obreras.

Si bien no hubo actividad en las sucursales bancarias, el canal on line se mantuvo en pleno funcionamiento para realizar todas las transacciones que no requerían presencialidad.

Diferente fue la situación en las casas de cambio que operaron con normalidad dejando un resultado igual al de la víspera con el dólar “blue” en $ 1.015 para la compra y $ 1.045 para la venta.

La actividad también fue la habitual en la Bolsa de Comercio donde el dólar MEP registró una leve suba a $ 1.041, mientras que el Contado con Liquidación avanzó a $ 1.083.

Tal como anticipó este medio, los operadores siguen con atención lo que sucede con los dólares financieros tras observarse un retraso en la liquidación de la cosecha que puede afectar los planes del Gobierno nacional.

Al respecto, los analistas señalan que desde el lunes de esta semana comenzaron a aparecer datos que permiten inferir una mejora en los despachos de cereales que redunda en mayor ingreso de divisas.

“Esperábamos ver una mayor liquidación del sector agroexportador producto de que el fin de semana se registró un salto significativo del ingreso de camiones a los puertos”, señaló la consultora PPI.

El informe precisó que la media móvil de tres días de la liquidación de cereales y oleaginosas escaló de US$39 millones el 29/04 a US$ 156 millones al martes (último dato disponible), prácticamente coincidiendo con el pico de la gestión Milei del 9 de abril”.

De esta forma se duplicó la oferta en el Contado con Liquidación lo que impacta en la cotización ya que la oferta supera ampliamente a la demanda y fuerza la caída.

Ante esta situación, los analistas reclaman que el Banco Central derogue la norma que limita la operación de las empresas entre el MULC y el CCL.

Un informe de ABC Mercados también sostuvo que “empieza a verse la cosecha gruesa” lo cual supone una aceleración de las compras del Banco Central. Sobre la rueda de hoy precisó que hubo una merma en el volumen de transacciones de 33%, al que consideró poco significativo.

En este contexto la autoridad monetaria adquirió U$S 59 millones y sumó en las seis ruedas de mayo U$S 879 millones. De esta forma las reservas brutas se mantienen por encima de los U$S 28.000 millones, aunque aún dentro de la incertidumbre sobre qué pasará con el swap chino al que corresponden U$S 18.000 de ese total. Pese a las reiteradas consultas, ni Ministerio de Economía no el Banco Central dan respuestas concretas.

El mercado operó sin sobresaltos durante la jornada de protesta.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, permanecen en Washington en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la aprobación de la octava revisión que redundará en un desembolso de U$S 800 millones que compensarían el pago realizado a principio de mes.

El mercado de futuros tampoco deparó sorpresas con el billete cotizando a $ 902,5 a fin de abril y $ 931,5 al cierre de junio. Por tanto, el mercado financiero sigue creyendo en el crawling peg de 2% que promete el BCRA.

Ruido en los bonos

En el mercado de bonos soberanos la decisión del Gobierno nacional de imponer el pago de deuda a empresas energéticas con un título a vencer en 14 años y con una pérdida de 50% generó desconfianza entre los inversores. El bono asignado es el AE38 y su cotización derrapó en las últimas ruedas hasta quedar en U$S 50,80, cediendo 3,5% desde que se realizó el anuncio. Esta situación de incertidumbre arrastró al resto de las especies y en consecuencia el Riesgo País se afianzó por encima de los 1.200 puntos hasta trepar a 1.262 puntos.

El conflicto desatado ante la decisión unilateral del Gobierno de saldar con bonos la deuda con las energéticas escala día a día y podría terminar en la Justicia.

En la plaza accionaria la operación también fue normal y el MERVAL descendió 1,3%, pero por propia inercia del mercado sin vinculación con la medida de fuerza lanzada por la CGT.

Buena licitación de BOPREAL

En otro orden, el Banco Central informó que colocó prácticamente la totalidad del cupo de BOPREAL Serie 3, título con el que se le permite a las empresas pagar dividendos. Fueron U$S 1.709 millones, totalizando U$S 2.905 millones sobre un total de U$S 3.000 disponibles. Los U$S 95 millones restantes se licitarán la próxima semana.