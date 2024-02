El dólar blue y los financieros bajan más de $100 en lo que va de febrero

Aunque el Gobierno insiste en que la dolarización es una meta, el dólar alternativo continúa en baja. Tanto el blue, como el MEP y el contado con liquidación (CCL) muestran calma en lo que va de febrero. Los motivos detrás de esa tranquilidad cambiaria se explican en un renovado apetito por los instrumentos que ajustan por inflación, sumado a una buena oferta de dólares en el mercado financiero y algunos resultados que el Gobierno pudo mostrar en los dos meses de gestión.

El dólar blue cerró este jueves a $1085 y retrocede $110 en lo que va de febrero. El dólar MEP, en tanto, finalizó el día a $1054,78 y baja más de $120 en el mismo período. Por su parte, el CCL terminó la rueda en $1095,03 y pierde $154 en el mes. Al analizar los últimos cuatro años, los valores del dólar financiero son mínimos en términos reales.

“La baja del tipo de cambio implícito no se detiene. Entre los factores explicativos se encuentran la suscripción de bonos Bopreal por parte Templeton, que da una señal positiva, pero también la constante oferta de dólares por parte de los exportadores, el flujo futuro esperado de la cosecha gruesa que aún no comenzó y los avances en materia fiscal del mes de enero”, sostuvo Gustavo Neffa, de Research for Traders.

A su turno, Gabriel Caamaño, economista de Consultora Ledesma, puso el foco en la demanda y argumentó que el Gobierno ratificó que antes de dolarizar buscará generar las condiciones para hacer ese cambio. Y eso, indicó, dilata las expectativas de otra devaluación en el corto plazo. En ese contexto, las previsiones de una inflación más alta por más tiempo impulsan la demanda de instrumentos en pesos que ajustan en función de los precios.

“Una cosa es que digan que van a dolarizar antes de hacer el ajuste fiscal, con todos los precios relativos desordenados, el balance del Banco Central con reservas netas negativas y sin estabilizar. Otra, es que digan que van a dolarizar después de eso. Últimamente, están reforzando la segunda cuestión”, explicó Caamaño.

Y agregó: “Con eso en mente y sin una fecha clara para la salida del cepo, aunque está en claro que no va a ser en el corto plazo, la expectativa es que la inflación le gane a los dólares financieros, además del oficial. Entonces, hay apetito por UVA y CER, cae la demanda de dólares y además hay oferta sostenida de contado con liquidación porque un 20% de las exportaciones entran por allí”.

Cinco puntos que mantienen al dólar a la baja