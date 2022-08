Tal como lo había adelantado el ministro de Economía, Sergio Massa, este miércoles se dio a conocer de cuánto será el índice de movilidad jubilatoria: 15,53% a partir de septiembre. Asimismo, se pagará un bono de hasta $7000 el mes que viene, en octubre y en noviembre. Sin embargo, para el defensor de la tecera edad, Eugenio Semino, “no es suficiente para compensar la inflación”.

Así, la jubilación mínima pasará a $50.353. “Lo que anunciaron no varía el estado de miseria en el que están viviendo hoy los jubilados”, comentó al respecto el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino. “¿Qué se puede comprar un jubilado? Nada, realmente la jubilación no alcanza para nada”, agregó.

Eugenio Semino analizó el impacto del aumento a jubilados.

“La canasta básica de junio fue de $104.000. Todavía no sabemos cuál va a ser el índice de inflación de julio, pero se estima que va a ser bastante alto. Si rozara los $117.000 en septiembre, el jubilado con ajuste de movilidad y el bono va a estar cubriendo, en el mejor de los casos, el 35% o 40% de la canasta, que es la proporción que venía cubriendo en estos últimos meses”, reflexionó Semino.

Para Semino, hay que tener en cuenta tres grandes gastos que deben hacer los jubilados: la vivienda (mantenimiento de la propia o pagó del alquiler junto a las expensas); medicamentos e insumos de higiene y farmacia; y los alimentos. “Ni con lo que cobran hoy ni con este ajuste van a poder cubrir todas las variables. Es realmente terrible”, subrayó.

“La gente adulta necesita de una alimentación correcta y la canasta básica prevé alimentos básicos que no tienen que ver con alimentos de calidad o hiposódicos e hipocalóricos”, especificó en relación a los alimentos, rubro que viene mostrando un notable incremento en sus costos.

“Un yogur hipocalórico está $170, que es básicamente el ajuste del día que un jubilado va a recibir en septiembre. Una sal de bajo contenido de sodio está en $300 y el jubilado termina comprando una más barata, pero va a tener que consumir una medicación para la hipertensión y no le alcanza”, graficó.

A su vez, se refirió a los medicamentos: “La gente no compra la dosis que le prescribe el médico, sino lo que le alcanza con lo que tiene en el bolsillo. Manejan la dosificación ellos con lo que pueden comprar y, al final de cuentas, el tratamiento no sirve. Y medicamentos gratis, como dice el presidente, no hay”.

“A los jubilados ni siquiera les alcanza para unos protectores para incontinencia urinaria, algo común y digno como eso. El paquete de 8 sale $400 y una persona lo consume en tres días. Ni hablar de la recreación, no te digo grandes salidas, una aunque sea al mes”, dijo Semino.

Por último, manifestó: “El escenario siempre es el mismo. No hay recomposición del haber, es un alargamiento de la miseria. Te hacen jubilarte a los 65 años pero no del trabajo, de la vida, porque no podés disfrutar de nada”.

A quiénes les corresponde el aumento y el bono

El aumento por movilidad del 15,53% para jubilaciones, pensiones y asignaciones alcanzará a más de 16 millones de argentinos. Por su lado, el refuerzo mensual de $7000 alcanza a 6,1 millones de personas, casi el 85% de todas las jubilaciones. El monto del bono irá descendiendo progresivamente hasta los $4.000, monto que cobrarán quienes tengan ingresos de hasta 2 haberes mínimos.

La Anses pagará un bono durante tres meses a jubilados.

El bono de $7000 que otorgarán la ANSES y el Ministerio de Economía se pagará en los meses de septiembre, octubre y noviembre. De esa manera, se busca que sea un refuerzo hasta el próximo aumento por movilidad de diciembre.

“Estamos dando un paso más para proteger a los jubilados y las jubiladas. Con esta medida, acompañamos a quienes más lo necesitan y lo hacemos manteniendo el orden en las cuentas por el incremento de la recaudación que representa el adelanto de Ganancias”, dijo Sergio Massa al respecto.