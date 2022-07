En su programa Periodismo Para Todos, Jorge Lanata tocó uno de los temas más álgidos de la realidad argentina: cuánto ganan los jubilados. Para graficarlo realizó una sorprendente comparación: reunió a 110 jubilados que perciben el haber mínimo y que, en suma, ganan lo que cobra mensualmente Cristina Kirchner, por ser expresidenta y viuda de un presidente: 4 millones de pesos.

La representación fue gráfica e ingeniosa, como dramática la cifra. “La suma de la jubilación de cada uno los presentes en el programa de este domingo, no llega a ser una de las que recibe mensualmente la expresidenta, quien cobra una pensión como exmandataria y otra como heredera de Néstor Kirchner”, dijo el periodista en su editorial.

“Cristina Kirchner cobra dos jubilaciones vitalicias por mes. Son 4.100.000 pesos, lo que equivale a 110 jubilaciones mínimas de 37.525 pesos. Los 110 jubilados cobran la mitad de la canasta básica, que es en junio 71.710 pesos”, detalló Lanata

“Cuando te contamos estas cosas vos podés asombrarte pero en un punto te hablamos de una ficción. Son 110 jubilados por una persona”, enfatizó Lanata. Luego, presentó un informe en el que nueve mujeres y hombres dieron su testimonio respecto de lo que ganan y lo que pueden hacer con ese dinero.

Más allá de las diferencias y las particularidades de cada historia, todo tenían algo en común: ninguno recibía más de 35 mil pesos mensuales.

Cómo se vive con la jubilación mínima

La primera entrevistada contó que aún sigue trabajando ocho horas para llegar a fin de mes. Otro jubilado, relató: “Cobro 30 mil pesos de jubilación y para llegar a fin de mes juntamos latitas, cobre, bronce, aluminio, 18 kilos más o menos, y lo vendemos en el metalero. Salimos muy temprano, a las 7 u 8 de la mañana y llegamos a las 4 de la tarde”.

“Yo cobro 35 mil pesos. Llego justito para pagar mis deudas y comer lo que más pueda”, señaló uno de los presentes, resaltando lo mucho que le cuesta comprar comida. También hubo quienes destacaron que reciben ayuda de sus hijos para poder subsistir.

Una jubilación mínima no cubre la canasta básica. Foto: AP

“Vamos con mi señora a comprar a la verdulería y huevos llevamos de a uno o dos, por 30 o 35 pesos cada uno. A veces compramos dos papitas, dos cebollitas porque más de eso no podemos”, especifió uno de los hombres. Sin dudas, las dificultades para comprar alimentos fue uno de los puntos repetidos.

“Yo casi no venía por un tema de coquetería. Ropa no tengo. Lo que tengo puesto es de 2018. Nunca más me pude comprar nada”, dijo una de las mujeres presentes en el estudio.

En ese marco de imotencia, una de los adultos mayores, apuntó directamente contra la vicepresidenta: “Quisiera decirle a la señora Cristina Fernández de Kirchner si ella se atreve a estar un mes con el sueldo de un jubilado, nada más”.

Bonos como limosna

“Nos dan unos bonos como si fuera que andamos pidiendo limosna. No pedimos limosna porque estamos acostumbrados a trabajar y conocimos el trabajo desde pequeños”, dijo una de las mujeres.

Las pensiones de Cristina Kirchner superan los 4 millones de pesos.

Además, hubo comentarios contra PAMI: “A ver si se dignan a que uno pueda ir cuando necesite ir al médico porque sino nos mandan a la guardia y de ahí a los médicos. Y eso no puede ser. Tienen que fijarse que los jubilados no se mueran por culpa de PAMI”.

Por último, hubo quien no puedo contener el llanto y contó su situación: “Estoy indignada con lo que estamos cobrando que es una miseria. Trabajé toda mi vida, cobró 35 mil pesos. Acá está mi recibo. Y gracias a nuestros hijos que no tienen derecho porque nosotros hemos trabajado y tenemos nuestra jubilación y ellos tienen su familia que mantener. Ellos no tienen porqué estar ‘¿mamá, necesitás plata?’. No es así”, manifestó.

Por su parte, Lanata fue contudente tras los dichos de los hombres y mujeres invitados: “No hace falta decir nada más”.