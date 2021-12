Este sábado se disputará la final del URBA TOP 12 entre SIC y CUBA para definir quién será el campeón del torneo en temporada 2021. En ese sentido, Tomás Meyrelles, capitán del equipo de Boulogne, habló en exclusiva con Vía País en la previa del partido.

El duelo se disputará desde las 16.25 en la cancha del Club Atlético San Isidro (CASI), donde se espera que haya una importante cantidad de público de ambos clubes en las gradas de La Catedral del rugby de Buenos Aires.

El SIC viene de ganar el último título que se disputó en 2019, con un drop agónico de Joaquín Lamas ante el BAC

El San Isidro Club llega como el último campeón del torneo que se disputó en 2019, ya que durante el 2020 el torneo fue suspendido por la pandemia del coronavirus, donde ganó con un drop de Joaquín Lamas en el cierre del partido ante Belgrano Athletic.

En ese marco, el octavo de la Zanja aseguró que llegan a esta final mientras “se está viviendo algo muy lindo en todo el plantel y en todo el club”, con la ilusión de repetir el festejo que tuvieron durante la última temporada que se disputó.

“Se va a definir por uno dos puntos sobre el final, con defensas muy buenas y capaz con ataques no están vistosos”, señaló Meyrelles en referencia al duelo con CUBA, quienes regresan a una definición tras seis años sin jugarla y dos repechajes para conservar la categoría.

“Como les digo también si te toca perder el sábado capaz terminar haciendo un año no tan bueno, pero creo que lo que se está viviendo en el SIC, si no se disfruta, el día de mañana lo van a terminan lamentando”, expresó el referente de la Zanja.

La entrevista completa con Tomás Meyrelles, capitán del SIC, antes de la final del URBA TOP 12 ante CUBA

- ¿Qué significa para ustedes ir por una nueva final después de un año de pandemia, que los tuvo sin actividad?

- La verdad que nada primero es una alegría enorme, creo que hace tres o cuatro años que se empezó a formar este grupo, pero no para ganar, sino más que nada para llevarnos bien y ser todos amigos, apoyarnos adentro de la cancha. Creo que un poco está pasando eso en todo el plantel. Ayer salió campeón en Intermedia y la Pre, pero al final se está viviendo algo muy lindo en todo el plantel y en todo el club. Creo que es lo que teníamos en mente y lo que soñamos todos los jugadores, que se está dando gracias al laburo que le estamos metiendo sobre todo desde los humanos que es lo más importante

- ¿Cómo los golpeó la cuarentena, después de venir de salir campeones y con una pretemporada hecha?

- La pandemia fue durísima. Nosotros somos un grupo como te dije muy unido y que nos gusta mucho estar en el club, vivir el club y vivir los terceros tiempos estar todos juntos y nada de un día para el otro no nos vimos más y nada se hizo muy duro. Además veníamos con el envío de haber salido campeones y teníamos esas ganas de salir a pelear el campeonato y de un día para el otro no nos vimos más las caras que fue lo más duro de todo.

- ¿Cómo fue ese regreso a las canchas después de tanto tiempo?

- En un momento, la URBA habilitó jugar sin público y tuvimos el primer amistoso con Hindú que venía entrenando un poquito más que nosotros. Nos comimos un lindo golpe contra Hindú que nos metió 20 puntos y fue un lindo un lindo cachetazo realidad. Ahí dijimos se viene el campeonato, va a ser durísimo, van a ser muchos partidos en muy poco tiempo y nos prendimos muy rápido. Fue un cachetazo a tiempo para empezar a tirar para el mismo lado, porque si no, no íbamos a tener un gran año como el que tuvimos.

- Va a ser el tercer partido con CUBA en la temporada, uno lo ganó el SIC, el otro ellos. Todos se definieron por detalles y pequeñas diferencias, ¿cómo ves la final?

- Va a ser una final durísima, creo que muy parecido a lo que se vio el domingo y al sábado en Newman- CUBA, de que se va a definir por uno dos puntos sobre el final, con defensas muy buenas y capaz con ataques no están vistosos. Los equipos vamos a buscar contrarrestar la las armas fuertes que tiene cada uno, así que va a ser partidos de 80-90 minutos que se definen al final como todas las finales y más como estas últimas finales.

- En 2019 ganaron por ese drop de Lamas. Si no se sufre, no vale, ¿no?

- Las finales son así, se definen por detalles y si no estás afilado y no estás con la cabeza al 100% en el partido y en los detalles, se te va por algún error o se te cae la pelota y perdiste el partido. Siempre en la cabeza tener que ir preparado, más sobre todo una final, para ir una alargue o que se defina por un drop o por un penal en el último minuto porque si no vas con esa cabeza, te lo ganan al final y después ya no hay tiempo para revertir.

Tomas Meyrelles: "Siempre en la cabeza tener que ir preparado, más sobre todo una final, para ir una alargue o que se defina por un drop en el último minuto" (Foto: A Pleno Rugby)

- ¿Por dónde pensás que va a estar la clave para llevarse el partido el sábado?

- Si nos animamos a hacer lo que hicimos durante el año, nos vemos bien para el partido. Si empezamos a entrar en el juego de CUBA, que es más ensuciarnos la pelota, patear y mucha defensas, mientras nosotros esperamos a que nos ataque o a ver qué hacen ellos, se nos va a complicar. Pero si salimos a proponer nosotros el minuto uno hasta el hasta el minuto 80 creo que va a salir un buen partido y un lindo partido para ver también.

- Más allá del duelo del sábado en el CASI, ¿qué evaluación haces de la temporada?

- La verdad que es un año superpositivo, sobre todo desde lo humano que seguimos construyendo, siguen subiendo camadas y todos los jugadores se sienten con una más, se acoplan al equipo como uno más y eso creo que es lo más difícil de construir y hoy el SIC lo tiene. La verdad que como capitán estoy súper orgulloso de todo el equipo, que la verdad me hizo me hizo un año muy fácil y muy llevadero. La verdad fue un año que fue a puro disfrute, ahora que se coronó con el campeonato de la Pre A, la Pre B que llegó a la final y la Inter que también salió campeona. Como les digo también si te toca perder el sábado capaz terminar haciendo un año no tan bueno, pero creo que lo que se está viviendo en el SIC, si no se disfruta, el día de mañana lo van a terminan lamentando.Lo que buscamos es, es que todo el club es te sienta de identificado con la primera y creo que hoy se sienten identificados con todo el plantel. También con la primera que los chicos le digan a venir a jugar al rugby, así en cinco o diez años, no tengamos problemas, ya sea por falta de jugadores, o tenemos un mal año. Siempre mame eso del siglo 2010, 2009, 2011 que le iba muy bien y eso contagia y te da ganas de seguir meterle para el día de mañana llegar a jugar en Primera.

El capitán del SIC, Tomás Meyrelles, no pudo jugar la final de 2019 después de recibir una sanción por acumulación de tarjetas.

- En la última final te tocó mirarla desde afuera, esta vez va a tener otro gusto si se quedan con el título, ¿no?

En 2019 estuve en la mala suerte tenía con dos amarillas y en las semifinales me sacaron la amarilla contra Pucará y bueno, me perdí la final. La verdad que capaz esos primeros días después de haber ganado a Pucará fueron durísimos. Estuve triste porque no podía jugar, el mismo sábado viendo acá los chicos también fue durísimo y yo tener que quedarme acá y mirar lo de afuera, pero una vez arrancó el partido se sufrió un montón, pero cuando metió el drop Paquito (Joaquín Lamas) la verdad que, lo dijo así mal y pronto, me chupaba un huevo todo. Habíamos salido campeones y era parte de ese equipo que salió campeón. Mis amigos estaban allá dentro de la cancha. Estaba tranquilo que iban a defender los colores como los defiendo yo, como nos enseñaron, así que nada eso fue duro, pero si salíamos campeones, no me importaba nada. Ahora por suerte, me va a tocar, seguramente, dentro de la cancha y quiero dejar todo como lo dejaron en 2019 y salir a representar al SIC como se lo merece. Y a toda esta gente ya todo este plantel que hace un esfuerzo enorme por representar al SIC y por llevar algo más alto de estos colores.

- ¿Cómo te ves en la noche del sábado?

Campeón, me veo que el SIC va a salir a dejar todo, así que seguramente a las 19 horas voy a estar muerto, me voy a doler todo el cuerpo, pero voy a estar contento de que dejé todo dentro de la cancha y de que el equipo va a dejar todo también.