Boca quedó eliminado en octavos de la Copa Libertadores y, como no podía ser de otra manera, el club quedó convulsionado. Ante este escenario, no bien terminado el partido, Sebastián Battaglia realizó ciertas declaraciones respecto de la falta de refuerzos que no cayeron bien.

Sin embargo, para descomprimir la situación, brindó una conferencia de prensa improvisada en la previa del clásico contra San Lorenzo, por la séptima fecha de la Liga Profesional 2022.

“Se está instalando de cómo tomó el plantel mis declaraciones de ayer. En ningún momento pensé agredirlo ni mucho menos. Dije que estoy muy orgullo de lo que se vio en cancha y que me sentí representado por los jugadores. Después es fútbol, fue una noche en la que no pudimos marcar el gol y quedamos afuera”, aseguró.

Al respecto, se le consultó si realmente el problema tenía que ver con la falta de refuerzos, a lo que contestó: “Es una cosa lógica que sucede con cualquier entrenador. Todos los equipos suelen pedirlos en lugares que pueden potenciar al plantel y a los jugadores mismos. Pero si queremos dar vuelta o cambiar las declaraciones y desviar la atención para otro lado, no es algo que a mí me incumbe”.

“Lo han dicho un montón de entrenadores, me tocó estar en planteles donde siempre se habla de reforzar planteles. No sé por qué debería molestar. Es una cosa lógica que ya pasó en muchos planteles. Hubo un montón de situaciones, no vale aclarar ni entrar en detalle ahora porque nosotros sabemos los pedidos que se hicieron. Simplemente quería aclarar esto y hablar. No me pareció algo ilógico”, enfatizó el entrenador.

De todos modos, Battaglia creyó conveniente pedir disculpas: “Si alguno se sintió mal, obviamente estaría bueno aclararlo. Ayer me sentí identificado y orgulloso. A partir de ahí nos tocó quedar afuera en los penales que muchas veces nos dieron alegrías. Ahora nos hace estar triste por la eliminación. Si alguien se sintió tocado, no fue la intención”.

“Fue por una pregunta que me hicieron, no salió de parte mía. Quedo como un maleducado si no respondo. No me parece exponer a los jugadores, para nada. No sé si los jugadores están molestos con mi declaración, lo hablaré con ellos. Yo creo que por la eliminación, como estamos todos”, agregó.

En cuanto a las decisiones que tomó durante el partido contra el Corinthians, señaló que lamentaba no haber puesto a Luis Vázquez. “Es lo único, quizá necesitábamos ahí un poco más de presencia al ser tan repetitivos con los centros. Si entraba el quinto penal hoy estaríamos hablando de otra cosa”, dijo.

“Este club merece seguir compitiendo y seguir diciendo presente, más allá de que el objetivo importante era la Libertadores, sin dudas. Hay que ver cómo se sigue a partir de ahora”, concluyó.

Cómo sigue Sebastián Battaglia en Boca

“No tuve la oportunidad de hablar con el Consejo ni con Riquelme. Seguramente hablaremos sobre los pasos a seguir como lo hacemos siempre. Sí, estoy para seguir”, respondió Battaglia acerca de su futuro en el club.

Si bien no hay trascendidos respecto de la continuidad del entrenador, para diciembre falta, pero es cierto que tal vez la Liga Profesional suena a poco para Boca. Por eso, el panorama para el entrenador no es el más alentador y su futuro pareciera pender de un hilo. De ahora en más, será “partido a partido”.

La eliminación y la posterior poca autocrítica sumado al reclamo al Consejo por los refuerzos repercutió puertas adentro, y hay quienes se animan a decir que no habrá renovación de contrato para el DT.