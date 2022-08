Rolando Schiavi duro con Hugo Ibarra: “Yo no sé si está preparado para ser el técnico de Boca”

A pesar de los últimos dos resultados positivos cosechados en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Boca sigue sin encontrar paz interior y continúan las críticas hacia el plantel y hacia su técnico, Hugo Ibarra.

Hugo Ibarra y las dudas sobre el puesto de técnico de Boca.

En ese contexto, Rolando Schiavi, exdefensor Xeneize y actual panelista deportivo, fue tajante contra el director técnico de Boca: “Yo no sé si está preparado para ser el técnico de Boca”.

Qué dijo el Flaco Schiavi sobre el Negro Ibarra

“Hay que prepararse, por ahí los que lo subieron lo ven con un potencial”, destacó Schiavi acerca de Ibarra este martes en ESPN.

“Me estuvo acompañando cuatro años en Reserva, era segundo ayudante porque no quería ser el primero. Me lo dijo apenas llegó y por eso yo elegí a Bracamonte. Él prefería ver las cosas desde otro lado”.

“Hay que prepararse, yo no sé si (Ibarra) está preparado para ser el técnico de Boca. No es fácil. Por ahí los que lo subieron lo ven con un potencial. Nunca quiso ser técnico cuando estaba en Reserva. Él no quería. Me sorprende. Capaz que en estos dos años cambió de parecer. Él no quería dirigir. En cambio, Seba Battaglia sí quería ser técnico”.

Rolando Schiavi supo jugar en Boca y ser compañero de Ibarra cuando dirigía la reserva. Foto: Télam.

Las palabras de Schiavi sobre su excompañero se dieron luego de que Juan Román Riquelme destacara y ratificada el trabajo realizado por Ibarra como técnico de Boca.

Y para sumarle más leña al fuego, el Flaco se refirió a la actualidad de Boca: “En este escenario no me vería como técnico de Boca. No veo las cosas claras. Cuando vos sos técnico te gusta tomar tus propias decisiones, obviamente escuchando opiniones, pero uno tiene su personalidad y las cosas las decidiría dentro del campo de juego. No digo que lo estén haciendo, pero yo no me dejaría armar el equipo. No sé, no te lo digo por Ibarra. Lo digo por lo que uno ha visto y lo que no me gustaría vivir”.

Sin dudas, la situación, lejos de estar calma, parece muy confusa e incómoda en la institución de La Ribera. Y la victoria ante Platense (2 a 1) y el empate ante Racing (0 a 0) por la LPF no alcanzan para llevar tranquilidad al interior del equipo.