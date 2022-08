Juan Román Riquelme rompió el silencio luego de la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano

El pasado domingo Boca empató 0-0 con Racing en el Cilindro de Avellaneda y se abrió una nueva polémica en el Xeneize: en el entretiempo Darío Benedetto y Carlos Zambrano se pelearon y el peruano salió con una lastimadura a jugar el segundo tiempo. Por su accionar, ambos jugadores fueron suspendidos por el club con dos partidos. Juan Román Riquelme, vicepresidente de la institución, rompió el silencio y no dejó tema sin tocar.

Sobre la pelea entre Benedetto y Zambrano

El ídolo Xeneize se refirió a la situación que se dio en el partido frente a Racing: “Han tenido una discusion, ahora tienen que reflexionar. No sé por qué sucedió. Lo que pasa en el vestuario queda ahí dentro. Yo fui jugador y también cometí errores. Aclararon las cosas y son grandes, así que esperemos que no se vuelva a repetir. Ellos tienen que ser profesionales todo el tiempo, porque los niños copian”.

Darío Benedetto y Carlos Zambrano Foto: Twitter

Además, agregó: “La mayor parte de las discusiones se dan en los entrenamientos. En un partido es raro porque vos estás enojado con el rival. Es momento de que piensen, reflexionen y después a seguir adelante”.

La continuidad de Hugo Ibarra

Pese a las especulaciones sobre el futuro del entrenador de Boca, Riquelme aclaró que “Tiene contrato hasta fin de año. Hizo méritos para estar donde está. Hacía mucho que la reserva no ganaba, y con él salió campeón dos torneos. De local estamos jugando muy bien, tenemos que jugar igual de visitante”.

Riquelme e Ibarra en el predio de Ezeiza.

Al ser consultado sobre el Boca 2023, el vicepresidente contestó: “No podemos pensar en el año que viene. Estamos muy contentos con el plantel y el técnico. Es un ídolo de nuestra institución y el mejor 4 en la historia de nuestro club”.

Su tristeza por la lesión de Exequiel Zeballos

“Es muy triste lo del “Changuito”. Lo queremos mucho y es sorprendente lo querido que es por todos. La patada fue muy fuerte, pero de todo se aprende. Son cosas que duelen, pero sabemos que va a triunfar acá y va a jugar en Europa”, respondió Riquelme. Además, negó intentar buscar un refuerzo por la lesión del delantero.

Exequiel Zeballos sufrió una durísima patada por parte de Milton Leyendeker. Foto: El Gráfico

La fallida renovación de Agustín Rossi

Días atrás, se dio a conocer que el arquero de Boca no renovará contrato con el club luego de negociaciones que no llegaron a buen puerto. Riquelme se refirió al tema: “Cuando decidimos vender a Andrada, con (Miguel Ángel) Russo y el Consejo sabíamos que Rossi iba a ser el arquero. Hicimos la primera propuesta en marzo, hasta 2026. A los dos días nos dio su respuesta. Ahora se le hizo un ofrecimiento muy importante pero nos comunicó que no va a renovar. Lo difrutaremos hasta su último día”.

Agustín Rossi y su complicado momento en Boca (Prensa Boca)

Carlos Tévez y su vuelta a La Bombonera

Este miércoles, el Apache volverá a pisar el estadio del Xeneize. Pese a reconocer que no son amigos, Román declaró: “Me da felicidad. Se lo ve tranquilo al lado de la cancha. La Bombonera es su casa, la gente le va a dar mucho cariño. Yo lo quiero mucho”