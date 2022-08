Malestar en Boca: qué decidió Hugo Ibarra tras la pelea entre Benedetto y Zambrano

Tras el clásico contra Racing, los ánimos quedaron caldeados en Boca, que este lunes no descansará y ya se prepara para enfrentar a Rosario Central el próximo miércoles. El encontronazo entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto formó parte de las polémicas registradas y el técnico Hugo Ibarra habló al respecto.

Mientras los jugadores involucrados no quisieron referirse a los hechos, Ibarra reconoció ante los medios que existió una discusión, pero no brindó mayores detalles. Sin embargo, trascendió que antes de la práctica de este lunes en Casa Amarilla tendrá una charla con el plantel. El entrenador, aseguran desde el entorno, considera que lo ocurrido “no puede repetirse”, y aunque señaló que esos cruces “pueden ser normales”, cree que “Benedetto se equivocó en reaccionar por una discusión de partido”.

En cuanto a lo deportivo, señaló que de acá al miércoles podría haber algunos cambios. Ibarra se quedó muy conforme con los últimos 15 minutos y siente que los ingresos de Cristian Medina y de Luis Vázquez le cambiaron la cara al equipo. En este sentido, Martín Payero y el propio Benedetto podrían perder la titularidad.

Qué dijo Ibarra acerca de la pelea

Tras el partido de este domingo, la prensa le preguntó a Ibarra qué sucedió entre Zambrano y Benedetto, y el DT fue muy cauto en sus declaraciones.

Tras el primer tiempo, el defensor peruano volvió a la cancha con un pómulo hinchado.

“Hubo una discusión en el entretiempo, nada más que eso. No tengo la menor idea por qué. No sé si el golpe de Zambrano fue por eso. Sé que hubo una discusión y nada más. Jugó 90 minutos y también pudo haber sufrido un golpe en el encuentro. No me preocupan estas situaciones. Para mejorar, deben haber discusiones”, dijo Ibarra.

Mientras se espera la palabra de los protagonistas, lo cierto es que en el vestuario del Xeneize se vivieron momentos de tensión. Incluso, Boca tardó más de la cuenta en regresar al campo de juego para iniciar el segundo tiempo.

Qué escribió Carlos Zambrano en su cuenta de Twitter

Dentro de la cancha, Carlos Zambrano fue uno de los grandes protagonistas del encuentro en el Cilindro de Avellaneda. Pero en el vestuario tuvo una fuerte discusión con Darío Benedetto durante el entretiempo. Lo que llamó la atención fue la publicación del peruano en Twitter tras el partido.

El tuit de Carlos Zambrano Foto: Twitter

El defensor, que regresó con una importante marca en su rostro para el segundo tiempo, escribió en su cuenta: “Partido complicado, pero ‘La Entrega’ no se negocia”.