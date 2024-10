¿River o Boca? Se supo para quién habría hinchado Messi en la final de Madrid 2018

La histórica final de la Copa Libertadores 2018 es recordada por los amantes del fútbol en general y por los hinchas de River en particular. Aquel partido que debió jugarse en Madrid por fuerza mayor, terminó siendo un espectáculo de carácter internacional que llamó la atención del mundo entero.

Los capitanes Lionel Messi y Juan Román Riquelme, en la despedida del ídolo de Boca en la Bombonera. (@BocaJrsOficial)

A la cita en el Santiago Bernabéu asistieron cientos de figuras de distintos rubros, pero se destacó la presencia de jugadores de fútbol de primer nivel. Entre ellos, nada menos que Lionel Messi.

El exarquero de River, Leandro Chichizola, habló sobre cómo fue aquella definición en Madrid, que la vivió desde la tribuna y con el capitán de la Selección Argentina sentado detrás suyo.

¿Para quién hinchó Messi en la final de Madrid 2018?

“Me acuerdo que en la final de la Libertadores, Messi estaba en el palco de atrás nuestro. Yo estaba con los chicos de River, con Fer Cavenaghi, con Manu Lanzini, con Gaby Mercado. Lo teníamos atrás”, contó sobre donde estaba el crack rosarino.

Messi y River se cruzaron en la final del Mundial de Clubes.

“Estaba con toda la gente de River, le tira más. Digamos que es hincha de River, aunque él no lo diga”, comentó en tono jocoso el arquero.

Y siguió: “Su corazón será de Newell’s, pero...”. En tanto el periodista de ESPN que lo entrevistó dejó margen a la duda ya que si bien “es de Newell’s” consideró que “algo con River debe tener, porque su mayor ídolo era de River, Pablo Aimar”.

Chichizola no quiso ir más a fondo y aseguró que no sabe si el campeón del mundo gritó los goles. “Yo con los goles de River ni me acordé qiue estaba Leo Messi atrás”, conoció.